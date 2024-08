Kosiniak-Kamysz: w przyszłym roku będzie najwyższy w historii budżet na polską armię

Budżet MON-u jest duży, chociaż poprzednicy pozostawili nam dziurę. Pan minister Błaszczak pozostawił dziurę, nie zabezpieczył środków na wiele rzeczy, i musimy to nadrabiać - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w "Jeden na jeden". Przyznał, że w "samej infrastrukturze" to dziura na 46 miliardów złotych.

Powiedział, że jeśli chodzi o "samą infrastrukturę", to "brakuje 46 miliardów". - Cała dziura to dużo, dużo więcej (pieniędzy - red.) - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Budżet przyszłego roku będzie najwyższym w historii budżetem na polską armię - zapowiedział wicepremier. - Mamy dwa źródła finansowania tak naprawdę zbrojeń w Polsce. Pierwszy to jest budżet MON-u i minimum 3 procent (PKB - red.) jest wydawane na to. Drugi to jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, którego jestem zwolennikiem. To on pozyskuje kredytowanie lub innego rodzaju zabezpieczenie finansowe pod każdą inwestycję - zaznaczył w TVN24.