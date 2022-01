Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska o najnowszych danych epidemiologicznych. Zapowiedział konferencję Adama Niedzielskiego

Kraska: Fala omikronowa jest zupełnie inna niż pozostałe fale

Kraska poinformował, że do tej pory w Polsce odnotowano 966 przypadków wariantu omikron. - To jest już prawie 20 procent tych próbek, które badamy. Widzimy, że omikron bardzo szybko zaczyna wypierać wariant delta. To było do przewidzenia, taka sama sytuacja jest w krajach Europy Zachodniej - powiedział wiceminister.