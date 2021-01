Terlecki: każdy płaci polityczną cenę za COVID, każda władza

Zgodnie z wprowadzonymi w grudniu obostrzeniami do 17 stycznia zamknięte są hotele, ograniczona jest działalność galerii handlowych i stoków narciarskich. Obowiązuje możliwość działania restauracji i barów tylko dla zamówień na wynos. Te i inne obostrzenia zostały w poniedziałek przedłużone do 31 stycznia .

"Musimy się zabezpieczyć przed nowym natarciem pandemii"

Wicemarszałek Sejmu przyznał, że nie dziwi go, że ludzie zaczynają się buntować. - Wszyscy mamy już dość, wczoraj minęła pierwsza rocznica, odkąd zmarła pierwsza ofiara pandemii w Chinach - przypomniał. - To już wszystkich niecierpliwi. Mamy nadzieję, że szczepionka jednak przełamie tą złą passę i że wrócimy do normalności. Ale czy tak się stanie? - pytał. - Nie wiadomo, a póki co musimy się zabezpieczyć przed nowym natarciem pandemii - dodał.