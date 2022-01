Koronawirus w Polsce. Rodziny zmarłych tygodniami czekają na pochówek bliskich

W wielu miastach, między innymi w Krakowie, na pochowanie bliskiego trzeba czekać. - Te oczekiwania maksymalnie sięgają do dwóch tygodni – mówi Zbigniew Baran z zakładu pogrzebowego Karawan. Podkreśla, że zarząd cmentarzy komunalnych i firmy pogrzebowe robią wszystko, by skrócić ten termin.

W krakowskiej firmie organizuje się po 30 pogrzebów dziennie. - Gorzej jest niestety w dużych aglomeracjach. Wynika to często z tego, że w dużych aglomeracjach mamy do czynienia z cmentarzami komunalnymi i tam te kolejki wydłużają się – tłumaczy prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak. - Gdańsk, Warszawa, Poznań to są te miasta, gdzie kolejki sięgają dwóch tygodni – dodaje.

Ponad pół miliona zgonów w ciągu roku

To efekt dwóch czynników - zimy, kiedy pogrzeby odbywają się zazwyczaj tylko do godziny 15, ale też rosnącej liczby zgonów. W całym 2021 roku zmarło o ponad 41,8 tys. więcej osób niż w także pandemicznym 2020 roku, a codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia przynoszą kolejne smutne statystyki.

- Spośród tych 684 zgonów - trzeba podkreślić - 531 osób, to są osoby niezaszczepione. Czyli jest to ponad 77 procent wszystkich zgonów dotyczy niestety osób niezaszczepionych – podkreślił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wśród nich są także tacy, którzy dosłownie kilka dni wcześniej żyli pełnią życia.

- Zaszczepieni umierający to są osoby 70+ obciążone istotnymi chorobami przewlekłymi. W przypadku osób niezaszczepionych to są osoby dużo młodsze z chorobami przewlekłymi albo zupełnie młode, 40-letnie bez żadnych chorób – zwraca uwagę prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego prof. Andrzej Fal.

Osoby niezaszczepione zapełniają szpitalne łóżka covidowe

- Mamy pacjenta, który trafił do nas we wrześniu i wciąż walczy o życie. Te osoby przez całe miesiące potrafią zajmować łóżka innym pacjentom, ale też w tym czasie walcząc – mówi lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi Tomasz Karauda. Lekarze od miesięcy powtarzają - szczepienie jest najskuteczniejszą bronią w walce z pandemią. Szpitale wciąż jednak zapełniają się osobami, które nie dały wiary tym słowom. - My za wszelką cenę chcemy znaleźć alternatywę dla szczepienia się i nam to nie wychodzi. Dlatego niestety w meczu wirus kontra ludzkość, wygrywa na razie wirus – mówi prof. Andrzej Fal.