Lekarz o stosowaniu pulsoksymetru: gdy saturacja spada poniżej 94, musimy dzwonić do lekarza

Ważne jest, żeby osoba, która jest zakażona, zabezpieczyła się w pulsoksymetr, żeby lekarz rodzinny dzwoniąc do takiego pacjenta, wiedział w jakim aktualnie jest stanie, nawet jeżeli subiektywnie nie odczuwa duszności - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 doktor Tomasz Karauda z oddziału chorób płuc Szpitala Uniwersyteckiego im. Norberta Barlickiego w Łodzi.

O stosowaniu pulsoksymetru mówił w TVN24 doktor Tomasz Karauda. - W pierwszej fazie, kiedy spada saturacja, czyli natlenowanie krwi, to nawet tego nie odczuwamy jeszcze w postaci duszności. Dopiero, gdy schodzi poniżej 90 procent, zaczynamy to odczuwać i to najczęściej przy wysiłku - powiedział.

- Żeby otrzymać pulsoksymetr trzeba go zakupić, albo zgłosić się na wykonanie testu. I tu mamy ogromny problem, bo trzy czwarte pacjentów, którzy przyjeżdżają do szpitala, najczęściej nie mają w ogóle wykonanego testu w kierunku obecności koronawirusa, mimo że objawy mają od pięciu, sześciu, siedmiu dni - zaznaczył Karauda.

Jak mówił doktor Karauda, często ten moment pogorszenia stanu zdrowia jest tym, kiedy "dostajemy pacjenta za późno". - Apeluję do nas wszystkich, żebyśmy w momencie, kiedy mamy infekcję, zadzwonili do lekarza, a lekarz w pierwszej kolejności musi wykluczyć infekcję SARS-CoV-2 - powiedział.

"To jest niebezpieczne"

Doktor Karauda podkreślał, że każdy organizm reaguje inaczej. - Część z nas, w związku z tym, że czuje się w miarę dobrze, jeszcze nie jest aż tak duszno, aż tak bardzo w klatce piersiowej nie boli, ubezpieczamy się w sprzęty pod postacią koncentratora tlenu, czy mówimy sobie: nie pojadę do szpitala, bo jeszcze mnie zakażą, a przecież już jesteśmy niejednokrotnie zakażeni i odwlekamy ten moment zgłoszenia się do szpitala, a to jest niebezpieczne. Pamiętajmy, że duszno nam może być z powodu COVID-19 oczywiście i zostajemy pod tlenem w domu i wydaje nam się, że przejdziemy bezpiecznie, ale jeżeli duszno nam jest z powodu niewydolności serca, albo zatorowości płucnej (...), możemy zostać w domu z tlenem, a i tak zapłacimy za to zdrowiem lub życiem - wyjaśnił.