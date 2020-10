Premier w kampanii mówił o epidemii "w odwrocie" i że "już nie trzeba się bać". Tłumaczy swoje słowa

W tym właśnie czasie, kiedy wspominałem o tym, że sytuacja jest łagodniejsza, sytuacja była łagodniejsza, zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Europy - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Odpowiadał na pytanie, czy powinien przeprosić za swoje słowa z początku lipca, kiedy mówił, że "wirus jest w odwrocie" i w związku z tym apelował o "tłumne" głosowanie w wyborach prezydenckich.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w czwartek 4280 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Przekazało także informację o śmierci 76 zakażonych osób. To najwyższy bilans zakażeń i zgonów od początku pandemii. Łącznie w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 111 599 osób, spośród których 2 867 zmarło. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na czwartkowej konferencji prasowej, że od soboty cała Polska znajdzie się w strefie żółtej, co oznacza wprowadzenie szeregu obostrzeń dla obywateli.

Dziennikarz "Faktów" TVN zapytał szefa rządu o jego wypowiedź z początku lipca, kiedy w Tomaszowie Lubelskim apelował o mobilizację podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. - Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca - mówił wówczas.