91 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 91 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Resort przekazał też, że w ciągu ostatniej doby nie zmarł nikt chory na COVID-19. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 883 120 zakażeń, które doprowadziły do śmierci 75 261 osób.

Trzy zakażenia to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

Minister zdrowia o wariancie Delta w Polsce

- Patrząc na ostatni miesiąc, przekroczyliśmy już 60 procent udziału wariantu Delta - poinformował. - Oznacza to, że rzeczywiście wariant Delta staje się wariantem dominującym. Jeżeli popatrzymy na ostatni tydzień, to wręcz te parametry opisujące udział wariantu Delta w całej liczbie badanych próbek dochodzi do 80 procent - mówił.