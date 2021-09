Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

17 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zgodnie z danymi epidemicznymi, w dwóch województwach odnotowano ponad 100 przypadków. Ostatni raz takie wynik raportowane były w maju. 29 maja odnotowano 106 nowych zakażeń na Mazowszu i 105 w Wielkopolsce. Od tego dnia do tej pory MZ nie informowało o więcej niż kilkudziesięciu potwierdzonych przypadkach w jednym województwie.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6068 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+32 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 823 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (+41), - 596 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+5), - z tego 91 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+9), - 77 989 osób jest objętych kwarantanną (+8829), - 2 658 512 osób wyzdrowiało (w raporcie z poniedziałku liczba osób, które wyzdrowiały to: 2 658 613).

Wiceminister zdrowia: dzisiejsza liczba powinna być czerwonym światłem ostrzegawczym

Wcześniej tego dnia w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że "praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły". - Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych – powiedział.