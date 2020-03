"Zawsze przy epidemii jest więcej osób zakażonych niż rozpoznanych"

- Jedyne działanie, które spłaszcza tę krzywą zakażeń, która gwałtownie rośnie do góry, to zachowanie dystansów i reżimów - podkreślił w "Faktach po Faktach" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaznaczył też, że zawsze w przypadku epidemii realna liczba zakażonych jest wyższa od liczby potwierdzonych przypadków.

Dodał, że "patrząc na wszystkie dane i wiedzę, którą mamy, zawsze przy epidemii mamy więcej osób zakażonych niż rozpoznanych". - To jest normalne, tak się dzieje - zaznaczył Szumowski.

"Zasady są drakońskie, ja to rozumiem, ale starajmy się"

Podkreślił, że "jedyne działanie, które spłaszcza tę krzywą, która gwałtownie rośnie do góry, to zachowanie dystansów i reżimów".

Szumowski: zasady są drakońskie, ja to rozumiem, ale starajmy się

- Te zasady są drakońskie, ja to rozumiem, (…) ale starajmy się. To w końcu nie jest tak dramatycznie długo. To są tygodnie, a nie miesiące czy lata, żeby spłaszczyć tę krzywą - powiedział Szumowski.