Szumowski: Jest coraz większe ryzyko spotkania osoby zakażonej. Przekażemy dodatkowy sprzęt ochronny

- Podjęliśmy decyzję o przekazaniu dodatkowego sprzętu ochronnego do wszystkich szpitali, do aptek, placówek podstawowej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego, a również policji i straży granicznej - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tłumaczył, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, "jest coraz większe ryzyko spotkania osoby zakażonej" w miejscach, gdzie leczeni są pacjenci.

Podkreślał, że najważniejszą rolę pełnią szpitale zakaźne i jednoimienne. - Są one na pierwszej linii frontu. Tam powinny trafiać wszystkie osoby z koronawirusem. Ale sytuacja o tyle się zmienia, że zaczynamy wchodzić w liczby rozpoznanych przypadków liczone w tysiącach. To oznacza, że jest coraz większe ryzyko spotkania osoby zakażonej również w innych miejscach, gdzie są leczeni pacjenci - zaznaczył Szumowski.

Pięć milionów maseczek, 32 tysiące kombinezonów, ponad 40 tysięcy gogli

- W związku z tym podjęliśmy decyzje o dystrybucji środków ochrony nie tylko do szpitali zakaźnych i jednoimiennych, ale też do pozostałych szpitali, placówek POZ (podstawowej opieki zdrowotnej - red.), aptek, ratownictwa medycznego, do agencji, które chronią nasze bezpieczeństwo - policji, straży granicznej - poinformował minister.