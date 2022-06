czytaj dalej

Niedawno w internecie pojawiły się pierwsze strony podręcznika do nowego przedmiotu, historii i teraźniejszości (HiT), który przechodzi obecnie ostatnią fazę akceptacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Można w nim znaleźć między innymi stwierdzenie, że Unia Europejska lansuje ateizm, a także, że popularna jest "ideologia gender", a inną ideologią jest feminizm. - Nauczyciel nie ma obowiązku korzystania z podręcznika - mówił w TVN24 w niedzielę dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Warszawie Marcin Konrad Jaroszewski. - To jest typowa publicystyka. To jest prezentowanie prywatnych poglądów autora. To nie jest podręcznik - dodała Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka i blogerka znana jako "Babka od histy".