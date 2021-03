Ogólnopolski lockdown? Zakaz przemieszczania się? Rzecznik rządu wyjaśnia

Teraz ponad 15,5 tysiąca łóżek jest zajętych, ponad 1500 osób pod respiratorami i te liczby rosną - mówił w czwartek w Radiu Zet rzecznik rządu Piotr Mueller. Poinformował, że po weekendzie zostaną prawdopodobnie wprowadzone kolejne obostrzenia. Rozważane są one na poziomie regionalnym.

Rzecznik rządu Piotr Mueller mówił w czwartek w Radiu Zet, że jeśli chodzi o ten weekend to obostrzenia związane z pandemią nie ulegną zmianie. Kolejne zostaną wprowadzone prawdopodobnie po weekendzie. Dodał, że rozważane są obostrzenia regionalne, a nie ogólnopolskie.

Rozważane obostrzenia

- Sytuacja zmniejszenia mobilności społecznej następuje między innymi w momencie, kiedy ograniczamy, chociażby tak jak w województwie warmińsko-mazurskim, ruch w galeriach handlowych, w tym wypadku też zamknięcie szkół - to są narzędzia wykorzystywane w czasie epidemii do tego, aby ruch społeczny i liczba kontaktów społecznych, a tym samym mobilność, była zmniejszana - podkreślił Müller.

Chińskie szczepionki w Polsce?

Został również zapytany o to, czy Polska planuje zakup chińskich szczepionek. - Wariant, który jest brany pod uwagę tylko w sytuacji, gdy faktycznie dokumentacja medyczna, wszelkie procedury zostaną zachowane. Wykluczyć nie możemy, stąd rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Chin – powiedział. Dodał, że istnieje deklaracja ze strony chińskiej o możliwości zakupu takich szczepionek oraz zapewnił, że w rządzie "nie ma różnicy zdań" co do tego tematu.