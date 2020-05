Kiedy nastąpi otwarcie granic? Wiceminister podaje możliwą datę

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń ocenił, że otwarcie granic mogłoby nastąpić 15 czerwca. Dodał, że byłoby to korzystne dla takich spółek, jak Polska Grupa Lotnicza i będące jej własnością PLL LOT. Zastrzegł, że ostateczna decyzja należy do premiera Mateusza Morawieckiego.

Wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych pytany na antenie Polskiego Radia, kiedy nastąpi otwarcie granic podkreślił, że jest to pytanie do premiera Morawieckiego "po ocenie tych zagrożeń, jakie mogą z tego wynikać".

Soboń: LOT jest w sytuacji dużo trudniejszej

Kontrole na granicach

- na granicy z Czechami: przez przejścia drogowe - Cieszyn, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy oraz w: Wiechowicach - od poniedziałku do piątku w godz.: 5:00–7:00,13:00-14:00, 21:00–23:00, Pietrowicach - od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00–9:00, 14:00–15:00, 20:00–22:00, Boboszowie - od poniedziałku do niedzieli w godz.: 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00, Zawidowie - od poniedziałku do niedzieli w godz.: 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00.