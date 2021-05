Minister zdrowia: mamy kolejne dwa ogniska związane z mutacją indyjską koronawirusa

W Polsce mamy co najmniej 16 przypadków indyjskiej mutacji - poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski na konferencji dotyczącej bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce. Minister podał, że osoby przybywające z Brazylii, RPA i Indii będą poddawane obowiązkowej kwarantannie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 2296 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem . Resort przekazał też informację o śmierci 28 zakażonych osób. Infekcję koronawirusem potwierdzono już dotąd u 2 808 052 osób w Polsce, z których 68 133 zmarły.

Niedzielski: dwa ogniska indyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce

Po godzinie 13 we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji, że priorytetem w tej chwili "nie jest budowa systemu łóżek" dla pacjentów z COVID-19, tylko "zbudowanie mechanizmu badania, z jakimi mutacjami mamy do czynienia" w naszym kraju. - I taki mechanizm powstał przy Ministerstwie Zdrowia - ogłosił.

Wyjaśnił, że zadaniem takiego zespołu będzie koordynowanie i monitorowanie badań tego, z jaką mutacją wirusa mamy do czynienia. Niedzielski przypomniał, że ostatnio pierwsze dwa przypadki indyjskiej mutacji koronawirusa wykryto u polskiego dyplomaty oraz członka jego rodziny. Zostali oni tydzień wcześniej ewakuowani samolotem do Polski.

"Dwa kolejne ogniska"

- Te 14 próbek również potwierdza, że to mutacja indyjska. Sumarycznie możemy być pewni, że to co najmniej 16 przypadków indyjskiej mutacji, ale te ogniska obejmują większą liczbę osób niż te 14 zidentyfikowanych mutacji indyjskich - powiedział minister.