Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

15 904 nowe infekcje, o których poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia, to najwyższy dzienny raport od 16 kwietnia. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 9387 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 6517. To wzrost o 69 procent.

Dane ze szpitali

Epidemia COVID-19 w Polsce

Ponad trzy miliony potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 i cztery fale, z których najwyższa do tej pory była ta trzecia, a czwarta wciąż rośnie - tak w skrócie przedstawia się obraz dotychczasowego przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce. Jednak jeśli zejść na poziom poszczególnych województw, okazuje się, że w dwóch regionach, na Lubelszczyźnie i Podlasiu, czwarta fala już przebiła to, co działo się tam podczas fali trzeciej. W województwie lubelskim obecna czwarta fala zakażeń za chwilę stanie się najwyższą od początku epidemii. Średnia dzienna liczba infekcji potwierdzanych w regionie, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, w piątek doszła do poziomu 1415 i nadal rośnie (tydzień wcześniej było to 1282). Dotychczas najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął na Lubelszczyźnie przed rokiem - 4 listopada 2020 roku wynosił 1480.