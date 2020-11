Pół godziny może uratować komuś życie. Premier apeluje

Oddanie osocza to akt, który może oznaczać uratowanie życia i zdrowia innym osobom - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji przekonywał ozdrowieńców do oddawania osocza. Zrobić to mogą osoby dorosłe do 65. roku życia po wyzdrowieniu z potwierdzonego zakażenia koronawirusem, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji.