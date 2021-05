Kolejni chorzy na COVID-19 ewakuowani do Polski z Indii. "Było zagrożenie dla życia"

W niedzielę po południu w Warszawie wylądował samolot, którym przyleciały z Delhi dwie osoby wymagające pilnej hospitalizacji z powodu COVID-19. To dyplomaci, polski i czeski. Przyleciała też zakażona koronawirusem żona Polaka. - Było zagrożenie dla życia polskiego dyplomaty, w związku z tym zdecydowaliśmy się na transport do Polski - mówił o kulisach akcji szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

- Takie były jednoznaczne wskazania lekarzy. Było zagrożenie dla życia polskiego dyplomaty, w związku z tym zdecydowaliśmy się na transport do Polski. W czasie przygotowań okazało się, że jeden z Czechów przebywa bardzo trudno covid. W związku z tym udzieliliśmy naszym czeskim partnerom pomocy i na pokładzie polskiego samolotu poza polskim dyplomatą i jego małżonką przyleciał do Polski także czeski dyplomata - powiedział minister.

Pytany, czy z inicjatywą pomocy zagranicznemu dyplomacie wyszła strona polska, powiedział, że "Czesi wysłali taki sygnał". - My oczywiście zawsze, kiedy możemy, wspieramy naszych partnerów - zapewnił Dworczyk.

Na pokładzie troje zakażonych

Przekazał, że kilka dni temu lekarz LPR badał czeskiego dyplomatę na miejscu. Już wówczas rozważane było jego zabranie do Polski, jednak nie doszło do tego, gdyż stan Czecha się poprawił. Następnie w sobotę gwałtownie się znowu pogorszył. - W związku z tym podjęliśmy decyzję, że ewakuujemy czeskiego dyplomatę tym rejsem - powiedział Gałązkowski.

Przekazał, że cała trójka po przylocie do Warszawy zostanie umieszczona w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na ulicy Wołoskiej w Warszawie. - W związku z tym, że jest to transport z Indii, będzie ich pełna izolacja i cała diagnostyka pod kątem po pierwsze rozpoznania szczepu koronawirusa i leczenia - powiedział.

Wszyscy ewakuowani trafią do szpitala w Warszawie

Wcześniej ewakuowano innego polskiego dyplomatę z rodziną

Pod koniec kwietnia z Indii specjalnym samolotem przetransportowano do kraju chorego na COVID-19 polskiego dyplomatę . Towarzyszyła mu rodzina – również chora ciężarna żona i czworo dzieci. Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazał w ubiegłym tygodniu, że wykonane testy potwierdziły u dyplomaty indyjską mutacje koronawirusa . Wszyscy opuścili już szpital .

Kryzys epidemiczny w Indiach

To kolejny dzień, w którym liczba zmarłych przekroczyła cztery tysiące. Po raz pierwszy od początku pandemii stało się to w sobotę. Niedziela to także dwunasty dzień z rzędu, kiedy liczba zmarłych przekracza trzy tysiące.