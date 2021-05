Kolejni chorzy na COVID-19 ewakuowani do Polski z Indii. Jednym z nich jest czeski dyplomata

W niedzielę w Warszawie wyląduje samolot, którym przylecą z Delhi dwie osoby wymagające pilnej hospitalizacji. Jak przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, jedną z nich jest czeski dyplomata. To kolejna przeprowadzono przez Polskę ewakuacja chorych z Indii, gdzie panuje trudna sytuacja epidemiczna i niski poziom opieki zdrowotnej.

Wcześniej ewakuowano polskiego dyplomatę

Pod koniec kwietnia z Indii specjalnym samolotem przetransportowano do kraju chorego na COVID-19 polskiego dyplomatę . Towarzyszyła mu rodzina – również chora ciężarna żona i czworo dzieci. Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazał w ubiegłym tygodniu, że wykonane testy potwierdziły u dyplomaty indyjską mutacje koronawirusa . Wszyscy opuścili już szpital .

Wiceminister: zdecydowaliśmy o transporcie dyplomaty z Indii, by uratować jego życie

Wiceminister: zdecydowaliśmy o transporcie dyplomaty z Indii, by uratować jego życie TVN24

Kryzys epidemiczny w Indiach

To kolejny dzień, w którym liczba zmarłych przekroczyła cztery tysiące. Po raz pierwszy od początku pandemii stało się to w sobotę. Niedziela to także dwunasty dzień z rzędu, kiedy liczba zmarłych przekracza trzy tysiące.