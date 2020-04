Z powodu odroczenia kredytu będę mieć wyższą ratę, czy o to chodziło? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Pietraszkiewicz: W ostatnich 10 dniach zostało podjętych ponad 460 tysięcy pozytywnych decyzji. Staramy się rozpatrywać te wnioski jak najszybciej. Większość w ciągu 24 godzin. Czasami zdarzają się sytuacje bardziej skomplikowane, potrzebujemy na to dwóch lub trzech dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, gdzie mamy sytuację bardziej złożoną, bywa, że zespoły, które rozpatrują te wnioski, muszą poświęcić więcej czasu, zebrać dodatkowe materiały, przeprowadzić dodatkowe analizy. Niemniej jednak liczba już rozpatrzonych wniosków świadczy o tym, że generalnie działa to bardzo szybko. Jeżeli byłby jakiś problem, to proponowałbym napisać maila do centrali banku. Być może jest jakaś kwestia natury technicznej.