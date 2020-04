Czy można na własnym podwórku zrobić grilla? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy można wyjechać na jacht na Mazury? Czy można na własnym podwórku zrobić grilla? Na te i inne pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

W środę w Polsce zdiagnozowano 357 zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych 30 osób, tym samym liczba zmarłych wzrosła do 159. Jak podał resort zdrowia, większość z nich cierpiała też na inne schorzenia.

Łączny bilans zakażeń od początku epidemii to 5205 osób, u których potwierdzono obecność SARS-CoV-2 w organizmie.

"Koronawirus. Raport" codziennie odpowiada na pytania, które otrzymujemy na Kontakt 24. Wiele z nich dotyczy kwestii zdrowotnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wpływem epidemii COVID-19 na nasze codzienne funkcjonowanie. W środę zaprezentowaliśmy je inspektorowi Mariuszowi Ciarce, rzecznikowi prasowemu Komendanta Głównego Policji.

Czas przeglądu mojego samochodu upływa za parę dni. Czy mój samochód powinien przejść przegląd w wyznaczonym terminie? Bestol

Mariusz Ciarka: Przepisy nie przewidują wydłużenia terminu badań pojazdu. Stacje techniczne normalnie działają. Powinniśmy taki przegląd techniczny wykonać, by samochód był sprawny.

Jeśli chodzi o tymczasowy dowód rejestracyjny, to należy śledzić, jak działa dany wydział komunikacji czy urząd miasta, i jakie ustalono zasady. Te instytucje powinny działać, aczkolwiek mówimy tu o stanie prawnym na dziś. Być może nowelizacja przepisów będzie wydłużała ten termin. Niewykluczone są kolejne nowelizacje.

Czy domownicy mieszkający wspólnie w jednym domu mogą na własnym podwórku zrobić grilla? Bez osób z zewnątrz? Marcin

Mariusz Ciarka: Tak, pamiętajmy, że głównym celem wprowadzonych obecnie ograniczeń, nakazów, zakazów jest izolacja od innych osób. A pamiętajmy, że ten wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Dlatego zależy wszystkim, którzy zwalczają pandemię, aby izolować ludzi. Obejście tych przepisów w jakikolwiek sposób tworzyłoby te przepisy iluzorycznymi. Jeśli chodzi rodziny, to te obostrzenia są wyłączone. Jeżeli jest to rodzina, mama, tata, dzieci, którzy mają swój ogród, mogą w tym ogrodzie przebywać, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Wyjście na zewnątrz, przebywanie na słońcu, przebywanie w tym ogrodzie jest również wskazane dla zdrowia.

Za wyjście z domu na spacer w pojedynkę policja nakłada kary, to chyba coś tu jest nie tak? Anita

Mariusz Ciarka: Chciałbym zwrócić uwagę na tytuły w niektórych mediach, które wprowadzają w błąd. Nie znam ani jednej sytuacji, żeby ktoś dostał mandat za bieganie, za spacer czy za umycie samochodu czy wymianę opon. To są zbyt duże skróty myślowe, które wprowadzają niepotrzebny chaos i zamieszanie. Policjanci nakładają grzywny w zgodzie z kodeksem wykroczeń. Znam sytuację, kiedy ktoś biegał i dostał mandat, ale biegał akurat w parku, który jest wyłączony z użytkowania publicznego. Znam sytuację, kiedy ktoś wykonywał czynność i ludzie się grupowali. Natomiast za zwykły spacer - nie znam.

Czy taksówkarz może umyć samochód na myjni bezdotykowej? Samochód jest narzędziem pracy. Martinez

Mariusz Ciarka: Czynności, które są związane z obowiązkami służbowymi jak najbardziej są dopuszczalne. Jeśli to jest narzędzie pana pracy i dodamy do tego przepisy o ruchu drogowym to jest to konieczne, by np. przejrzystość szyby nie utrudniała pracy. Trzeba jednak pamiętać, by nie było kolejek do myjni. Trzeba zachować także wszystkie środki ostrożności, na myjni trzeba uważać szczególnie na zraszacz. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową i nasze wydzieliny przelatują przez ten zraszacz nie o metr, półtora, ale nawet o kilkanaście metrów, gdzie mogą zarazić innych.

Jestem nieletnia, opiekuję się koniem. Nie mogę do niego jechać z rodzicem, bo on opiekuje się niepełnosprawną siostrą. Czy mogę pojechać sama? Nkd

Mariusz Ciarka: Przepisy jednoznacznie wskazują, że osoba niepełnoletnia musi być pod opieką dorosłego. Nie musi być to osoba z rodziny, mama tata, ale każda osoba dorosła. Natomiast musi być pełnoletnia.

Rodzice narzeczonego zaprosili nas na działkę na grilla. Czy w świetle aktualnych obostrzeń możemy się spotkać? Aleksandra

Mariusz Ciarka: Celem rozporządzenia Rady Ministrów jest izolacja, żebyśmy nie spotykali się z innymi osobami. Z ogródków działkowych można korzystać, nie są wyłączone z użytkowania, tak jak chociażby parki. Autor rozporządzenia brał pod uwagę to, że niektóre osoby mogą tam teraz spędzać czas. Natomiast ogródki działkowe nie mają służyć spotkaniom towarzyskim. Odradzałbym spotkanie na grilla czy biesiadowanie.

Czy mogę wyjechać z żoną na jacht na Mazury? Mogę na nim mieszkać i jest tam mniej ludzi niż sąsiadów w bloku. Zdzisław

Mariusz Ciarka: Jeszcze raz podkreślę, że celem jest izolacja. Jeżeli pan nie próbuje obejść przepisów i ze względów bezpieczeństwa będzie przebywać na jachcie z dala od ludzi, to jak najbardziej jest to wskazane. Z jednej strony jest to zdrowsze i z drugiej rzeczywiście jest ta izolacja - nie spotykają się ludzie w większym gronie. Ten wirus jest niewidoczny, podobnie jak promieniowanie.

Czy osoba mieszkająca w innym województwie może jechać do swojego rodzinnego domu do innego województwa? Mika

Mariusz Ciarka: Z założenia można podróżować do innego województwa, chociażby do pracy czy do domu. Jeśli tacy państwo zostaną zatrzymani przez policjantów i wyjaśnią, jakie są powody wyjazdu, to jestem przekonany, że nie poniosą żadnych konsekwencji, o ile nie jest to obchodzenie przepisów.

Policjanci zdecydowanie najczęściej pouczają. My nie chcemy mieć powodów do karania. Czujemy misję i solidarność z personelem medycznym. Szanujmy ich, by przez naszą nierozwagę i brak odpowiedzialności nie zabierać w szpitalach miejsca komuś, kto go bardzo potrzebuje. Przez ten pryzmat patrzmy na te przepisy.

