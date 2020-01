"Kiedy wyszedłem z samolotu, zostałem od razu wsadzony do karetki". Polak wrócił z Wuhan, trafił do izolatki

Studenci z Rzeszowa opuścili chińskie Wuhan tuż przez blokadą komunikacyjną miasta spowodowaną rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa wywołującego ostre zapalenie płuc. Studenci do kraju wracali przez Pekin i dalej lotem z Dubaju, gdzie byli badani przez lokalne służby medyczne przed wejściem na pokład samolotu. Po wylądowaniu w Polsce trafili do szpitala.

PAP/EPA/LIU TAO CHINA OUT

PAP/EPA/LIU TAO CHINA OUT

Student pokazał na nagraniu pomieszczenie, w którym przebywa. - Jestem tu całkowicie sam. Kontakt ze mną jest ograniczony praktycznie do minimum - wyjaśniał.

Przyznał, że przyjęte w Polsce procedury zabezpieczenia epidemiologicznego są na najwyższym poziomie. - Lekarze są bardzo w porządku wobec nas, wykonywane są wszystkie badania wymagane przez WHO [World Health Organization, Światową Organizację Zdrowie - przyp .red.]. Nie gadajcie głupot, że mieliśmy tylko sprawdzoną temperaturę i przesłuchane płuca. Mieliśmy wykonany szereg badań - powiedział.

Dodał, że wszyscy lekarze, którzy wchodzą do jego izolatki, są ubrani w specjalne jednorazowe stroje medyczne, które są wymagane przez procedury. - Tak samo było na lotnisku, w karetce, wszędzie. Kiedy wyszedłem z samolotu zostałem od razu wsadzony do karetki i przewieziony do tego pomieszczenia - opowiadał.