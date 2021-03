Rządy Niemiec, Włoch, Francji i Hiszpanii podjęły w poniedziałek decyzje, że czasowo wstrzymują szczepienia przeciwko COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca . Decyzje te mają charakter zapobiegawczy, prewencyjny. Są związane z doniesieniami o przypadkach zakrzepicy żył mózgowych, co do których jest podejrzenie, że mogły mieć związek z przyjęciem szczepionki.

Szułdrzyński: wydaje się, że w tym momencie wstrzymywanie akcji szczepień nie jest zasadne

Jego zdaniem "do momentu, kiedy to nie będzie potwierdzone, wydaje się, że wstrzymywanie akcji szczepień nie jest zasadne".

- Większość krajów, które zawieszają chwilowo stosowanie AstraZeneki, szczepi większość społeczeństwa innymi szczepionkami. Na przykład Niemcy mają ogromne ilości dawek Pfizera. Gdybyśmy (w Polsce - red.) mieli 20 milionów szczepionek Pfizera i milion dawek AstryZeneki, to byśmy taką decyzję podjęli dawno. Ale tak nie jest, a to ryzyko jest naprawdę bardzo niewielkie - tłumaczył doktor.

Szułdrzyński: na razie nie zanosi się na wycofanie rekomendacji używania AstraZeneki

Szułdrzyński przyznał, że wycofanie przez Europejską Agencję Leków rekomendacji do stosowania AstraZeneki "to byłby dla nas bardzo duży problem". - Ta szczepionka ma znaczący udział w Narodowym Programie Szczepień. Wycofanie zezwolenia Europejskiej Agencji Leków oznaczałoby automatyczne wstrzymanie stosowania tej szczepionki w Polsce. Na razie się na to nie zanosi - zaznaczył.

Podkreślał, że EMA to "bardzo ostrożna, bardzo wyważona" agencja. - Fakt, że nie podjęła takiej decyzji świadczy o tym, że są bardzo duże wątpliwości co do związku przyczynowo-skutkowego opisywanych powikłań a podaniem szczepionki. Nawet gdyby się okazało w wyniku trwającego dochodzenia, że taki związek jest, to to ryzyko jest pomijalnie małe w stosunku do ryzyka powikłań po chorobie COVID-19 - dodał gość TVN24.