Nowy podwariant omikrona. Doktor Paweł Grzesiowski: jedna osoba zakazi średnio 10-12 osób

Nowy podwariant omikrona określony symbolem BA.2 wydaje się mieć znacznie wyższą zdolność rozprzestrzeniania się niż dominujący obecnie BA.1 - poinformowała w piątek Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). - Teraz wiemy, że BA.2 ma zwiększone tempo wzrostu, co można zaobserwować we wszystkich regionach Anglii - powiedziała dr Susan Hopkins, główna doradczyni medyczna UKHSA.

Agencja dodała, że nie ma danych na temat ciężkości choroby w przypadku zakażenia BA.2 w porównaniu do BA.1, ale powtórzyła, że według wstępnej oceny nie znaleziono różnicy między dwoma podtypami omikrona, jeśli chodzi o skuteczność szczepionki w zapobieganiu objawowej postaci choroby.

Do tej kwestii odniósł się w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. - Powtarzamy to od początku pandemii, że wirus COVID-19 cały czas mutuje, cały czas się zmienia i również wariant omikron, przez niektórych nazywany ostatnim, mającym zakończyć pandemię, on dalej się zmienia - mówił.