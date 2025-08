Kontrole na granicach przedłużone

Kierwiński: kontrole graniczne przedłużone Źródło: TVN24

Pierwsze rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji przywróciło kontrole na granicy z Niemcami i z Litwą na miesiąc, od 7 lipca do 5 sierpnia. Nowe, które w poniedziałek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, weszło w życie w środę i zakłada przedłużenie kontroli o 60 dni - do 4 października. Wcześniej, w piątek, rozporządzenie przekazane zostało Komisji Europejskiej celem notyfikacji.

MSWiA zdecydowało się także na modyfikację kontrolowanych przejść granicznych na granicy z Niemcami. Z dotychczas obowiązujących przepisów znikną trzy przejścia rzeczne z Niemcami: Miłów (woj. lubuskie), Widuchowa i Gryfino (woj. zachodniopomorskie). Resort tłumaczył to całkowitym brakiem ruchu granicznego na tych przejściach.

Uwzględniono nowe pieszo-rowerowe przejście graniczne Nowe Warpno – Rieth, odpowiadając tym samym na potrzeby lokalnych mieszkańców i turystów. Kontrola będzie tam prowadzona na odcinku 50 m przed wejściem na most. Rozszerzono też zasięg terytorialny przejścia granicznego Świnoujście Promenada o przyległą plażę, co umożliwi prowadzenie kontroli wobec osób przemieszczających się tym odcinkiem granicy.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan informował w niedzielę podczas sztabu w MSWiA, że od 7 lipca do 2 sierpnia na obu granicach poddano kontroli ponad 493 tysiące osób. Na granicy z Niemcami było to ponad 279 tys., a na granicy z Litwą blisko 214 tys.

W ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na obu granicach skontrolowano ponad 234 tysiące środków transportu. Na granicy z Niemcami było to ponad 126 tysięcy, a na granicy z Litwą - ponad 108 tysięcy.

- W tym czasie odmówiliśmy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 cudzoziemcom. Podstawą odmowy był w szczególności brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej. Na granicy z Niemcami odmówiliśmy wjazdu 124 osobom, a na granicy z Litwą 61 osobom - informował Bagan. W tym okresie do Polski w ramach readmisji uproszczonej przyjęto 81 osób. Jak wyjaśnił, były to osoby przyjęte ze strony niemieckiej. - Z Polski w ramach readmisji uproszczonej przekazaliśmy 55 cudzoziemców, do Niemiec 6 i na Litwę 49 - dodał. Natomiast Polska odmówiła także przyjęcia w ramach readmisji dwóch cudzoziemców przekazywanych nam przez stronę niemiecką.

- Za pomocnictwo w nielegalnej migracji w rejonie granicy litewskiej zatrzymaliśmy 14 osób, natomiast w całym bieżącym roku takich osób na terytorium całego kraju zatrzymaliśmy 328, spośród których 154 zostały tymczasowo aresztowane - przekazał.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen, jeżeli istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, kraje UE mogą wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych na okres nieprzekraczający 30 dni. Okres przywrócenia kontroli może zostać przedłużony na warunkach przewidzianych w kodeksie granicznym Schengen lub na długość szacowanego czasu trwania poważnego zagrożenia. Jednak takie działanie powinno być traktowane jako ostateczność i konieczne jest jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie innych krajów UE należących do strefy Schengen oraz Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia konsultacji. W tym samym czasie należy poinformować także Parlament Europejski i Radę UE.

