Pierwsza taka kontrola w NBP. W tle "kreatywne podejścia do rezerw złota"

Adam Glapiński
Członek RPP: Glapiński nas o tym nie informował
Źródło: TVN24
Najwyższa Izba Kontroli zamierza przeprowadzić bezprecedensową kontrolę w Narodowym Banku Polskim, którego prezesem jest Adam Glapiński - podała "Rzeczpospolita". Ma ona objąć zbadanie całości gospodarki finansowej banku, jednak jej dokładny zakres wciąż jest typowany. Może również być przyspieszona, co ma mieć związek z projektem w sprawie tak zwanego "polskiego SAFE zero procent".

Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzenie kontroli w Narodowym Banku Polskim. Jak podaje dziennik "Rzeczpospolita", jej bezprecedensowy charakter nie wynika wyłącznie ze względu na zbadanie całości gospodarki finansowej banku centralnego. "Kontrola będzie przeprowadzona już według nowych zasad, jakie wprowadził nowo powołany prezes NIK Mariusz Haładyj. A więc czy gospodarowanie budżetem NBP było nie tylko zgodne z przepisami, ale także oszczędne i celowe. Bezprecedensowa kontrola potrwa aż rok" - czytamy.

Jak możemy przeczytać w opublikowanym przez NIK planie pracy na bieżący rok, tematem kontroli są "Wybrane elementy działalności i gospodarki finansowej Narodowego Banku Polskiego".

Jaki będzie zakres kontroli w NBP?

Według ustaleń dziennika, Izba typuje właśnie zakres kontroli - w tym, jakie lata obejmie i ilu zostanie wysłanych do niej kontrolerów.

Przypomniano również o posiedzeniu sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, w którego czasie wiceprezes NIK Jacek Kozłowski przekazał posłom, że "będzie to pełnozakresowa, szeroka kontrola obejmująca całość działalności tej instytucji".

- Pełna będzie w tym zakresie, że analizie przedkontrolnej poddajemy cały obszar gospodarki finansowej NBP, identyfikujemy obszary szczególnie wrażliwe i w tych obszarach będziemy się koncentrować. Stąd sformułowanie "wybrane elementy". Ale w analizie przedkontrolnej przyglądamy się całości działania NBP, bo ona bardzo dawno przez NIK nie była w takim zakresie kontrolowana - mówił wówczas Kozłowski, co cytuje gazeta.

Rozmowa Piaseckiego

Kontrola NIK a "polski SAFE zero procent"

Jak podaje "Rzeczpospolita", obecnie NIK bada wykonanie przez NBP założeń polityki pieniężnej, co jest realizowane w ramach kontroli wykonania budżetu państwa za 2025 rok i ma zakończyć się w maju.

Zaraz potem ma ruszyć szersza kontrola, jednak - jak przekazało dziennikowi źródło w Izbie - może zostanie ona przyspieszona "ze względu na aktywność Glapińskiego z prezydentem w zakresie kreatywnego podejścia do rezerw złota". Domagają się tego między innymi posłowie sejmowej komisji finansów publicznych.

"Posłanka KO Katarzyna Kierzek-Koperska złożyła wniosek o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych w latach 2022-2025" - podaje gazeta. Sprawa ma związek z prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, czyli tak zwanym "polski SAFE zero procent" i jego finansowania z zysków NBP.

"Posłowie chcą wiedzieć, czy wykazywana od kilku lat przez NBP strata, szacowana na 100 mld zł, jest prawdziwa" - dodaje "Rzeczpospolita".

Prezydencki projekt i weto

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Wcześniej przedstawił wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim własną alternatywę do programu, czyli "polski SAFE zero procent".

W Sejmie został już złożony projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który zakłada utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku NBP, dotychczas wpłacane do budżetu państwa. Miałyby one zostać przekierowane na realizację zadań związanych z obronnością, w tym na zakup sprzętu wojskowego oraz systemów obronnych, zakup wyposażenia dla formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa czy inwestycje w infrastrukturę wojskową i logistyczną zapewniającą mobilność wojskową.

Maja Piotrowska, Łukasz Figielski

Zawetowana 12 marca ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE. Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 miliarda euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu.

Opracowała Kamila Grenczyn

Źródło: "Rzeczpospolita", PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Narodowy Bank Polski, Prezes NBP Adam Glapiński, Najwyższa Izba Kontroli, finanse
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica