Patrole Bąkiewicza mają dostać "materiały informacyjne". "Od jutra rusza akcja"

Na niektórych odcinkach granicy polsko-niemieckiej pojawiły się w ostatnim czasie osoby związane z samozwańczym tzw. Ruchem Obrony Granic, powołanym przez działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza. Członkowie tego ruchu deklarują, że "pilnują granicy przed osobami próbującymi ją nielegalnie przekroczyć".

Koalicja rządząca bardzo stanowczo i negatywnie ocenia działalność Bąkiewicza na granicach.

Stefaniak: od jutra będą rozdawane materiały informacyjne

Zastępca szefa KPRM Jakub Stefaniak (PSL) mówił w "Kropce nad i", że "od jutra żołnierze WOT-u będą roznosili materiały informacyjne dla tych wszystkich panów, którzy tam stoją w kamizelkach z napisem 'Police'".

- Jeżeli będą chcieli się zaangażować, to proszę bardzo, niech wstąpią do WOT-u. Zostaną przeszkoleni i wtedy będą mogli działać. To już jest ustalone z szefem sztabu generalnego. Od jutra rusza ta akcja - powiedział Stefaniak.

Monika Rosa i Jakub Stefaniak w "Kropce nad i" Źródło: TVN24

Rosa: nie możemy pozwolić na szczucie na ludzi

Monika Rosa (Nowoczesna, KO) powiedziała, że "ważne jest to, żeby nie pozwolić na antyimigrancką narrację Konfederacji i PiS, to szczucie na ludzi". - Ludzie o różnym kolorze skóry nie są gorsi, mają prawo, jeśli przybywają tutaj legalnie, aby na terenie Polski pracować i mieć rodzinę - uważa posłanka.

- Naszym zadaniem jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, legalną migrację - dodała Rosa.

Hołownia spotkał się w nocy politykami PiS. "Myślałam, że to fejk"

Goście Moniki Olejnik komentowali też spotkanie Szymona Hołowni z politykami PiS. - Najpierw pomyślałam, że to jest fejk. To nie jest nawet kwestia samego spotkania, ale otoczki wokół spotkania - że w nocy, w prywatnym mieszkaniu Bielana, z panem Michałem Kamińskim. Wydawało mi się to nieprawdopodobne, że druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, może godzić się spotykać w takich okolicznościach. Naprawdę nie mogłam w to uwierzyć - przyznała Monika Rosa.

- Rozumiem, że marszałek może spotykać się ze wszystkimi, ale nie ma wytłumaczenia na taką formułę spotkania - dodała posłanka.

"Hołownia zbyt mocno zaufał Kaczyńskiemu"

- Myślę, że trzeba popatrzeć na ten problem szerzej i zastanowić się, kto na tym zamieszaniu najbardziej zyskuje. W mojej ocenie najbardziej zyskuje PiS, więc nie grajmy w ich grę - mówił Stefaniak.

- Dla nas istotne jest to, że koalicja rządząca w żaden sposób nie jest zagrożona. Dzisiaj potwierdził to również na swojej konferencji pan marszałek Hołownia - dodał polityk.

Według Stefaniaka, Hołownia "zbyt mocno zaufał panu Kaczyńskiemu albo jego współpracownikom".

