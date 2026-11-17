Polska Debata i głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Premier: dobrze wiem dlaczego Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Tusk o wotum nieufności: to hucpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Sejm zajmuje się wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności wobec Rady Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska. Złożył je klub Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wnioskodawcy proponują, by nowym premierem został Marek Jurek.

Do uchwalenia wotum nieufności konieczna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231.

Po godzinie 15 rozpoczęła się debata w sprawie wniosku. Głos jako pierwszy zabrał Morawiecki. Wskazał, że to będzie pierwsze takie głosowanie w tej kadencji Sejmu. Po serii wypowiedzi przedstawicieli klubów i kół przemawiać zaczął Donald Tusk.

Morawiecki: proponujemy reset tego rządu

- Ponad Trybunałem Konstytucyjnym jest trybunał naszej historii. I historia zapyta nas kiedyś, może nawet całkiem wkrótce, co zrobiliśmy w czasie tego paraliżu politycznego, w czasie tego ostrego hamowania, w czasie, kiedy gospodarka polska ma coraz większe problemy [w zapewnieniu - red.] coraz większej liczby miejsc pracy - mówił wcześniej Morawiecki. - Mając to na względzie, składamy wniosek o konstruktywne wyrażenie nieufności - dodał.

Mateusz Morawiecki Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

Marka Jurka określił "człowiekiem kompromisu". - To jest człowiek, który może doprowadzić do uspokojenia sytuacji w Polsce - ocenił.

- Proponujemy plan w trzech krokach. Po pierwsze reset tego rządu, czyli konstruktywne wotum nieufności. Po drugie komisja śledcza, żeby wyjaśnić odpowiedzialność za zamach stanu z 30 października. I po trzecie reset konstytucyjny albo ustawowy jeszcze w tej kadencji Sejmu - wyliczał.

Konwiński o "kwintesencji rządów" PiS

Morawieckiemu hipokryzję zarzucił następnie Zbigniew Konwiński, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. - 18 punktów procentowych - taka była inflacja podczas pańskich rządów. Wtedy, kiedy pan zapewniał Polaków, że inflacja nie będzie rosła, sam w tym czasie nabywał papiery wartościowe, których rentowność zależała od wzrostu inflacji. Polakom zafundował pan drożyznę, a sobie pełne kieszenie. Taka była kwintesencja pańskich rządów - podkreślił.

Polityk przytoczył też fragment wymiany mailowej między Morawieckim i szefem jego kancelarii Michałem Dworczykiem, która wyciekła w czasie tak zwanej afery mailowej. "Mateusz, odwiedziłem dziś, wkrótce po twojej rozmowie, Panią Julię P. [Przyłębską]. Omówiłem z panią prezes trzy tematy (...)" - cytował fragment.

Konwiński: taka była kwintesencja rządów Morawieckiego Źródło: TVN24

- To jest kwintesencja pańskiego stosunku do Trybunału Konstytucyjnego. Pan jest ostatni, który może mówić o odpolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego - zaznaczył.

Błaszczak: przestrzegałem was

Były minister obrony narodowej, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak ocenił, że "rząd Donalda Tuska utracił moralne prawo do rządzenia" i wspomniał o artykule 128 Kodeksu karnego o zamachu na konstytucyjny organ RP. - Odpowiecie za niszczenie państwa polskiego. Artykuł 128 Kodeksu karnego na was czeka - uzupełnił.

Błaszczak zwrócił się też do polityków Trzeciej Drogi. - Przestrzegałem was przed tym, że wchodzenie do rządu Donalda Tuska zakończy się tym, z czym mamy dziś do czynienia. Szorujecie po dnie w sondażach. Ale możecie zrobić coś pozytywnego dla Polski. Zagłosować za odwołaniem rządu Donalda Tuska - zaapelował.

Koalicjanci o "czystej publicystyce"

Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego nazwał wniosek "czystą publicystyką". Wskazał na wzrost wydatków na obronność, mrożenie cen nośników energii i inwestycje w projekty infrastrukturalne.

- To wotum i ta debata przyniesie jeden efekt. Społeczeństwo zobaczy, kto tak naprawdę z kim gra na tej sali i już nie będzie żadnej tajemnicy, że prawica spod znaku PiS-u, że skrajna prawica spod znaku Konfederacji i że "patoprawica" spod znaku Grzegorza Brauna łączą siły - mówił Tomasz Trela, poseł Lewicy.

Tomasz Trela Źródło zdjęcia: TVN24

- Głosowanie za wnioskiem rozhisteryzowanej dziś opozycji oznaczałoby oddanie władzy ludziom powiązanym z najbardziej skryminalizowanym rządem w historii Polski. Rządem Mateusza Morawieckiego, w którym co najmniej trzech ministrów zostało skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, (...) a przynajmniej trzy (osoby) uciekły za granicę w strachu przed odpowiedzialnością - wyliczał Mirosław Suchoń, szef klubu Centrum.

Tumanowicz: głosowanie nie zakończy debaty o odpowiedzialności rządu

Witold Tumanowicz zarzucał premierowi traktowanie konstytucji jak "książki kucharskiej", a Trybunału Konstytucyjnego jako "łupu politycznego". Mówił również o rekordowym długu publicznym, co określił "dewastacją finansów publicznych".

Poseł przyznał, że "dzisiejszy wniosek o wotum nieufności pewnie nie uzyska większości". - Ale to głosowanie nie zakończy debaty o odpowiedzialności pańskiego rządu. W 2027 roku to wyborcy go ocenią i mam nadzieję, że wtedy odsuniemy pana od władzy - zwracał się do Tuska.

Donald Tusk przed głosowaniem w sprawie wotum nieufności

Szef rządu stwierdził, że mógłby skomentować wystąpienie Morawieckiego słowami, które kiedyś wygłosił pod jego adresem: "Mateusz, ale z ciebie bambik". - Nie doszacowałem wtedy. Jak dzisiaj słuchałem pańskiego wystąpienia, to muszę powiedzieć, że przekroczył pan samego siebie - powiedział, zwracając się do swojego poprzednika w roli premiera.

Według Tuska jego przedmówca "przeszedł samego siebie", wygłaszając "bardzo zasadnicze i gromkie słowa i tezy na temat drożyzny, kłamstwa, naruszenia zasad praworządności, uczciwości w polityce".

Tusk o wotum nieufności: to hucpa Źródło: TVN24

Zapytał też, "na jaki pseudonim artystyczny były szef rządu zapracował sobie przez lata", na co z sejmowej sali słychać było odpowiedź "Pinokio".

- Mówił pan o tym, że oprócz Trybunału Konstytucyjnego jest także "trybunał historii". Ale oprócz trybunałów są też prokuratura i sąd. Dobrze wiem, dlaczego [panuje - red.] taka nerwowość w ławach prawicy, opozycji. (...) Nie ma właściwie dnia, żeby Polska nie dowiadywała się o tym, dlaczego tak bardzo zależy wam na powrocie do władzy. Pieniądze, bezkarność, brak poszanowania dla podstawowych praw człowieka - wymieniał Tusk.

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska ostatecznie upadł. Przeciwko głosowało 242 posłów. Głosów za było 200. Nikt się nie wstrzymał.