Poseł Konfederacji "przyłapany". "Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze"

"Jeden z liderów Konfederacji (Konrad) Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć" - napisał w poniedziałek wieczorem w serwisie X premier Donald Tusk.
Na wpis szefa rządu zareagował Konrad Berkowicz. "Czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów, czegoś zapomnieć zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie meblowym, a czym innym jest okraść oszczędności Polaków w aferze Amber Gold" - napisał.
"Jesteś, cyniku zakłamany, ostatnią osobą, która może kogokolwiek oskarżać o 'złodziejstwo'" - dodał.
W oddzielnym wpisie Berkowicz tłumaczył, że "robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach". "Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski" - dodał.
O sprawie jako pierwszy poinformował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski. Przekazał, że poseł i wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz został "złapany w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł". "Do zdarzenia doszło już za kasami. Ochrona sklepu wezwała policję. Berkowicz przyjął 500 zł mandatu. Nie zasłaniał się immunitetem" - napisał.
W kolejnym wpisie Gierszewski podał, że Berkowicz "wynosił drobne rzeczy, między innymi ręczniki i patelnię", a po przyjęciu mandatu "przeprosił i oddał rzeczy".
Mentzen broni Berkowicza
"Konrad Berkowicz robił duże zakupy w IKEA. Kasował zakupy w kasie samoobsługowej, będąc w słuchawkach. Z wielu towarów mniejsza część mu się nie nabiła, czego nie usłyszał z powodu słuchawek. Od razu zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem" - napisał niedługo później lider Konfederacji Sławomir Mentzen.
Według niego "robienie z oczywistej pomyłki próby kradzieży jest głupie". "A atakowanie go przez odpowiedzialnych za wielomilionowe wały polityków to zwykła żenada" - dodał.
"Premier Tusk wypominający tę pomyłkę Berkowiczowi, gdy ma u siebie (Romana) Giertycha, (Sławomira) Nowaka, (Stanisław) Gawłowskiego i innych, jest jeszcze śmieszniejszy niż zwykle" - zaznaczył Mentzen.
Autorka/Autor: sz/ft
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP