Redakcja poleca:

Polska

Nowe przepisy dla polskich biskupów

Abp Wojda przewodniczącym KEP
Źródło: TVN24
Nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski wejdzie w życie 30 listopada. Dokument zakłada między innymi utrzymanie "właściwych relacji między Kościołem i państwem". Wymienia też główne zadania biskupów.

We wtorek przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda ogłosił nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski. Tekst dokumentu został przyjęty przez biskupów diecezjalnych, a 29 września br. zatwierdzony dekretem watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów. Wejdzie w życie 30 listopada.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Nasza sprawa nie przestała istnieć". Pokrzywdzeni przez księży piszą do biskupów

Według statutu zadaniami KEP są między innymi:

  • troska o braterską miłość i jedność działania biskupów dla większej chwały Bożej i dobra Kościoła;
  • wspomaganie poszczególnych biskupów w ich misji, w szczególności przez wymianę doświadczeń;
  • troska o życie religijne katolików w Polsce;
  • przekazywanie doktryny Kościoła z uwzględnieniem szczególnego charakteru i okoliczności życia wiernych;
  • troska o integralność wiary i obyczajów ludu Bożego powierzonego biskupom polskim;
  • troska o zachowanie i rozwój kultury chrześcijańskiej.

KEP chce "jednolitego dialogu z władzami politycznymi"

Wśród zadań KEP są także zobowiązania wobec Polaków mieszkających na emigracji, w tym np. opieka duchowa nad Polonią i Polakami za granicą "w porozumieniu z miejscowymi biskupami i konferencjami biskupów w ramach określonych przez Stolicę Apostolską".

Wskazano także prowadzenie "jednolitego dialogu z władzami politycznymi" oraz utrzymanie "właściwych relacji między Kościołem i państwem, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej oraz z respektowaniem wzajemnej autonomii i niezależności".

Arcybiskup Tadeusz Wojda
Arcybiskup Tadeusz Wojda
Źródło: PAP/Albert Zawada

Zgodnie ze statutem w skład KEP wchodzą: biskupi diecezjalni, biskupi i prezbiterzy prawnie zrównani z biskupami diecezjalnymi, biskupi koadiutorzy, biskupi pomocniczy, biskupi pełniący na terytorium Polski zadania zlecone przez Stolicę Apostolską lub Konferencję, biskupi eparchialni, koadiutorzy i pomocniczy katolickich Kościołów Wschodnich oraz biskupi i prezbiterzy, którzy tymczasowo w sytuacji sede vacante (nieobsadzonego stanowiska - red.) i sede impedita (sytuacji, gdy biskup nie może tymczasowo pełnić funkcji, np. z powodu uwięzienia - red.) zarządzają Kościołami partykularnymi (lokalnymi - red.).

W Zebraniu Plenarnym KEP poza biskupami może uczestniczyć Nuncjusz Apostolski w Polsce, ale "na zaproszenie Przewodniczącego KEP". Mogą w spotkaniu brać udział również biskupi seniorzy - jedynie z głosem doradczym – zaznaczono w dokumencie.

Zmiana w komisji do spraw pedofilii. "Decyzja katastrofalna dla Kościoła"

Zmiana w komisji do spraw pedofilii. "Decyzja katastrofalna dla Kościoła"

"Szokujący" dokument Rady Prawnej KEP. Rzecznik episkopatu odpowiada

"Szokujący" dokument Rady Prawnej KEP. Rzecznik episkopatu odpowiada

Kto decyduje w sytuacjach nadzwyczajnych

"Deklaracje doktrynalne, aby mogły stanowić autentyczne nauczanie i zostać opublikowane w imieniu Konferencji, muszą być przyjęte na zebraniu plenarnym jednomyślnie przez wszystkich biskupów lub większością przynajmniej dwóch trzecich głosów biskupów mających głos decydujący; w tym ostatnim przypadku ogłoszenie deklaracji wymaga uzyskania uprzedniej recognitio Stolicy Apostolskiej" - napisano w statucie.

Również "do wydania dekretów ogólnych w sprawach, w których Konferencja została upoważniona przez prawo powszechne lub na mocy specjalnego mandatu Stolicy Apostolskiej, wymaga się większości przynajmniej dwóch trzecich głosów członków Konferencji z głosem decydującym". Z kolei "inne uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Konferencji".

W sytuacji nadzwyczajnej, która uniemożliwia przeprowadzenie zebrania plenarnego KEP, "pilne decyzje - z zachowaniem kompetencji biskupów diecezjalnych - wydaje Przewodniczący KEP, po konsultacji z pozostałymi członkami Prezydium KEP". Prezydium KEP tworzą "Przewodniczący KEP, Zastępca Przewodniczącego KEP i Sekretarz Generalny KEP".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, episkopat.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Kościół w PolsceKościół katolickiKościół hierarchowie
