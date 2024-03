Sachajko: nie zgadzam się, aby kupować posłów, jak krowy na targu

Poseł koła Kukiz'15 Jarosław Sachajko zeznawał przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Przytaczał kulisy swojej rozmowy sprzed kilku lat z prezesem zarządu firmy Cedrob, który miał mu sugerować, że jeśli poprze organizację wyborów, to może otrzymać stanowisko w ministerstwie rolnictwa. Jednocześnie przyznał, że taka propozycja nie padła ze strony PiS-u.

Jarosław Sachajko pytany był przez przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego (KO) o wpis na Facebooku Pawła Kukiza z 5 maja 2020 roku.

Ten opisał sytuację, według której - zgodnie ze słowami Kukiza - do Sachajki spotkał się z sugestią, że może otrzymać stanowisko w resorcie rolnictwa, jeżeli poprze przygotowywane wówczas wybory kopertowe.

"Do Jarosława Sachajki, posła Kukiz’15 z okręgu chełmskiego, byłego przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, dzwoni prezes jednego z największych w Polsce producentów kurczaków - Cedrobu". Drobiarz zachęca Sachajkę do poparcia PiS-owskiej ustawy o wyborach korespondencyjnych i sugeruje stanowisko w ministerstwie rolnictwa. Drobiarz zaprasza też na spotkanie z premierem. Po konsultacji ze mną, Jarosław Sachajko na spotkanie z Mateuszem Morawieckim idzie. Dużo okrągłych słów typowych dla premiera. Dobro Polski, dobro partii, dobro Dudy" - czytamy w archiwalnym wpisie Kukiza.

"Sachajko pyta, dlaczego premier nie rozmawia bezpośrednio ze mną. VATeusz na to, że Kukiz obraził jego ojca, ale on w swej łaskawości Kukizowi wybacza! (tak, rzeczywiście strasznie obraziłem Kornela, biorąc go na listy Kukiz’15 do Sejmu i zgłaszając na Marszałka Seniora, choć PiS zawsze Kornela wyśmiewał i unikał (o czym premier wie doskonale i się z tym faktem godził). Podsumowując - Premierowi Tysiąclecia i Drobiarzowi nie udaje się przekonać posła Sachajki do zdrady własnych przekonań i wyborców, i zagłosowania za przedłużeniem za wszelką cenę rządów Przekupywaczy i Szantażystów" - napisał Kukiz.

Sachajko: nie było takiej możliwości, aby mnie przekonać

Joński poprosił o odniesienie się do tego wpisu. Sachajko powiedział, że takie spotkanie miało miejsce. - Nie było takiej możliwości, aby mnie przekonać - dodał.

Pytany przez wiceprzewodniczącego komisji Bartosza Romowicza (Polska2050), czy prezes Cedrobu zaproponował mu stanowisko w ministerstwie rolnictwa za poparcie ustawy o wyborach korespondencyjnych, odpowiedział: - Andrzej Goździkowski, który obecnie jest prezesem zarządu firmy Cedrob, zadzwonił do mnie, co mnie wtedy bardzo zdziwiło i powiedział, że tę ustawę trzeba poprzeć. - Prezes zarządu (Cedrobu-red.) proponował spotkanie z premierem, mówiąc o tym, że, że ewentualnie mógłbym pracować w ministerstwie rolnictwa - przekazał poseł.

Romowicz pytał czy Sachajko radził się Pawła Kukiza, co z tym zrobić. - Rozmawiałem z Pawłem Kukizem, mówiąc o swoim zaskoczeniu ofertą spotkania z premierem - odparł. Pytany o spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, powiedział: - Z tego co mi się wydaje, to było na ulicy Parkowej. Na spotkaniu byłem ja, premier i prezes Goździkowski.

Dopytywany, czy z ust premiera padła propozycja objęcia jakiejkolwiek funkcji w ministerstwie rolnictwa, odpowiedział: - Nie, nie padła.

Natomiast na pytanie czy padła prośba o poparcia wyborów potwierdził słowami: - Tak, jak najbardziej.

Według niego premier Morawiecki mówił, że "zgodnie z konstytucją nie ma możliwości przesunięcia wyborów, i że wybory prezydenckie są bardzo ważne dla ciągłości państwa". Wspominał, że spotkanie trwało około 15 minut.

Sachajko: nie zgadzam się, aby kupować posłów, jak krowy na targu

Sachajko mówił, że zdecydował się na spotkanie z premierem, bo zobaczył możliwość przekonania premiera do tego, by poparł nowelizację ustawy o paszach, którego to projektu Sachajko był autorem. Pytany, czy Goździkowski mówił coś na spotkaniu z premierem, Sachajko powiedział, że "prezes Goździkowski wypowiadał się. Niestety skontrował moją wypowiedź na temat narodowego wskaźnika białkowego i konieczności wprowadzenia tej ustawy".

Pytany o fragment wpisu Kukiza, według którego Sachajko pytał dlaczego premier nie rozmawia bezpośrednio z Kukizem, Sachajko odparł: - W trakcie przekonywania mnie, dosyć krótkiego, aby poprzeć te ustawę, powiedziałem, że należy rozmawiać z liderem, a nie wybierać sobie poszczególnych posłów. Padło również pytanie o to, czy jego zdaniem propozycja stanowiska w ministerstwie było pomysłem Goździkowskiego. Odparł: - Premier Morawiecki pamięta moje poprzednie deklaracje, że nie zgadzam się, aby kupować posłów jak krowy na targu. Nie ryzykowałby próby przekupienia mnie.

