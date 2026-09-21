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W kuluarach

Kolejny wicemarszałek w Senacie dla Centrum? Faworytem senator Jacek Trela

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Jacek Trela, senator Centrum
Walka o fotel. Centrum miało odpuścić Sejm za Senat
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
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Ugrupowanie Centrum nie będzie miało swojej wicemarszałkini Sejmu, za to zyska najprawdopodobniej wicemarszałka Senatu. O takim scenariuszu w programie "W kuluarach" rozmawiali dziennikarze TVN24 Radomir Wit i Patryk Michalski. Wskazali też, kto jest faworytem do tej roli.

Sejm wybrał w piątek na wicemarszałka zgłoszonego przez Rozwój Plus Marcina Horałę. O stanowisko ubiegał się jeszcze Marcin Ociepa z PiS. Jak przekazał "W kuluarach" dziennikarz TVN24 Radomir Wit - "gdy jeszcze była jakaś perspektywa, że może będzie więcej chętnych na ten wakat" - swoją kandydatkę na wicemarszałkinię Sejmu wybrało Centrum.

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynikało, że w wewnętrznym głosowaniu posłowie klubu Centrum wskazali Aleksandrę Leo jako kandydatkę do prezydium Sejmu, jednak po konsultacjach z pozostałymi ugrupowaniami tworzącymi większość rządzącą, podjęto decyzję o tym, by nie zgłaszać kandydata na wicemarszałka.

Wit zwrócił jednak uwagę, że gdy ktoś w polityce ustępuje, zwykle w zamian pojawia się perspektywa czegoś innego. - Centrum, które powstało po podziale Polski 2050, nie będzie miało swojej wicemarszałkini Sejmu, ale wielce prawdopodobne i wszystko na to wskazuje, że będzie miało wicemarszałka Senatu - ujawnił.

- Oczywiście słyszymy, że to było ustalone od dawna i że Centrum miało mieć swojego wicemarszałka Senatu, ale trudno nie mieć wrażenia, że po tym, gdy odpuścili, jeżeli chodzi o Sejm, to w Senacie Centrum będzie miało wicemarszałka - mówił w programie "W kuluarach" Wit.

Wszystko wyjaśni się niebawem

Podobne informacje dotarły do Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, który podał nazwisko kandydata na to stanowisko. - Największe szanse na to, aby być wicemarszałkiem Senatu ma senator Jacek Trela - poinformował.

Jacek Trela, senator Centrum
Jacek Trela, senator Centrum
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Jak dodał, wszystko w tym temacie powinno wyjaśnić się w najbliższych dniach lub tygodniach.

Jak dodał Wit, z jego ustaleń wynika, że wicemarszałek z Polski 2050, którym teraz jest w Senacie Maciej Żywno, nie straci swojego stanowiska. - Pojawi się po prostu jeszcze jeden wicemarszałek - wyjaśnił.

Źródło: TVN24
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Tagi:
CentrumSejmSenat
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