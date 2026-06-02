Polska

Kolejne weto prezydenta

Karol Nawrocki
Prezydent podpisał pięć ustaw, a jedną zawetował
Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że podpisał pięć ustaw, a jedną zawetował. Chodzi o ustawę rozszerzającą system SENT na przewozy betonów i mieszanek na bazie spoiw mineralnych.

Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że podjął decyzję dotyczącą kilku ustaw przyjętych przez parlament. Jak mówił, podpisał pięć ustaw, ponieważ "usprawniają funkcjonowanie państwa i odpowiadają na realne potrzeby Polaków".

- Jedną z ustaw zawetowałem, ponieważ moim obowiązkiem jest chronić obywateli przed nadmierną biurokracją, nieuzasadnionymi kosztami i źle przygotowanym prawem uderzającym w przedsiębiorców - dodał Karol Nawrocki.

Prezydent podpisał:

  • Ustawę z 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
  • Ustawę z 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw.
  • Ustawę z 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Ustawę z 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych.
  • Ustawę z 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. 

Prezydent zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu

Nawrocki przekazał, że zawetował nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw.

Nowela zakładała rozszerzenie systemu monitorowania SENT o przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych w formie gotowej do wylania masy. Gotowe wyroby betonowe, jak kostka, płyty czy krawężniki nie miały podlegać SENT.

Nawrocki, cytowany we wtorkowej informacji prasowej kancelarii prezydenta, przekonywał, że kolejne obciążenie biurokratyczne i administracyjne może w konsekwencji przyczynić się do upadku przedsiębiorców, a państwo nie powinno traktować każdego z nich jak potencjalnego przestępcy.

"System SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, takich jak paliwa, jednak zdaniem Prezydenta, nie możemy budować konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dokładanie kolejnych formularzy, kolejnych obowiązków sprawozdawczych i kolejnych kosztów, a polska gospodarka potrzebuje deregulacji" - czytamy w uzasadnianiu.

Nawrocki dalej zauważył, że małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem polskiej gospodarki. "To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko. Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem. Państwo musi słuchać argumentów tych ludzi, a nie odwracać się do nich tyłem, gdy oczekują dialog" - dodał.

Uzasadnienie prezydenta do podpisanych ustaw

Jak wskazała kancelaria prezydenta, decyzję o podpisaniu ustawy o ochronie zwierząt, przygotowaną przez posłów Polski 2050, prezydent argumentował troską o życie i zdrowie ludzi, "które stanowi najwyższą wartość". Dodano, że ustawa jest odpowiedzią na apele i obawy mieszkańców, w szczególności między innymi terenów Bieszczad i Podkarpacia. - Ustawa nie jest przeciwko przyrodzie, ale chroni zarówno ludzi, jak i zwierzęta - stwierdził Nawrocki.

Prezydent przekazał, że dzięki ustawie o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów "możliwa będzie szybka i skuteczna identyfikacja zwierzęcia, a zamiast rozproszonych i niepołączonych ze sobą baz danych, pojawi się jedno narzędzie pozwalające przeciwdziałać zaginięciom i porzuceniom zwierząt".

Nawrocki zwrócił uwagę, że przepisy w pełni wchodzą w życie za kilka lat, jednak - jak ocenił - "w okresie trwania vacatio legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki". "Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały" - dodał prezydent, cytowany w komunikacie.

Kancelaria prezydenta przekazała też, że Nawrocki podpisał: "ustawę o systemie umów elektronicznych, która stanowi kolejny krok w stronę państwa wykorzystujące technologię"; "w celu ułatwienia życia obywatelom ustawę dotyczącą elektronicznych licytacji w egzekucji administracyjnej, która przyczyni się do zwiększenia transparentności procedur, ograniczenia kosztów oraz zapewnienia obywatelom łatwiejszego dostępu do informacji"; "ustawę o zasadach wykonywania zawodu radcy prawnego, która wprowadza zmiany techniczne, ważne dla bezpieczeństwa prawnego obywateli, wzmacniające ochronę tajemnicy zawodowej, poprawiające funkcjonowanie samorządu zawodowego i dostosowujące przepisy do współczesnych realiów".

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Justyna Sochacka
