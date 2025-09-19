Logo strona główna
Polska

Kolejna rozmowa Trump-Nawrocki? "Jestem przekonany"

Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Co jest w liście Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego? Relacja korespondenta TVN24 Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Karol Nawrocki prawdopodobnie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem - powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał, że może też dojść do krótkiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W dniach 21-24 września 2025 roku prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Przydacz powiedział na czwartkowej konferencji prasowej, że Nawrocki w wystąpieniu skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład. - Będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych oraz o podstawowych zasadach, które są ważne z jego perspektywy - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Przekazał, że na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dojdzie do szeregu spotkań dwustronnych i wielostronnych w różnych formatach. - Dojdzie do bezpośrednich kontaktów, także z najważniejszymi politykami świata dyplomatycznego, w tym - jestem przekonany - że dojdzie także do kontaktu bezpośredniego z prezydentem Donaldem Trumpem - powiedział Przydacz.

Prezydencki minister dopytywany był, czy będzie też spotkanie Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przydacz odparł, że sala, w której obraduje ONZ, jest de facto mała i są w niej wszyscy i te kontakty między politykami są oczywiste. - Więc na pewno też, przynajmniej do krótkiej wymiany opinii i zdań, z prezydentem Ukrainy może tam dojść - powiedział.

Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Tak Trump przywitał Nawrockiego
Świat
Karol Nawrocki
Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski
Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
Ten szczegół powtarza się na zdjęciach Nawrockiego. Co oznacza?

Szef MSZ w towarzystwie prezydenta

Wcześniej źródła dyplomatyczne informowały, że udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczynającej się w niedzielę, oprócz prezydenta, weźmie również szef MSZ Radosław Sikorski. Będzie to pierwszy raz, kiedy szef polskiej dyplomacji będzie towarzyszyć prezydentowi Nawrockiemu w jego zagranicznej wizycie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego. Nowe informacje

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów.

W pozostałych sprawach zwykłą większością głosów. W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

USAOrganizacja Narodów ZjednoczonychKarol NawrockiMarcin Przydacz
