Rozłam w PiS Kolejna decyzja w sprawie Mateusza Morawieckiego. Co się wydarzy w PiS Oprac. Mikołaj Stępień |

Michał Tracz: rozłam w PiS jest już faktem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Zatwierdzenie wykluczenia parlamentarzystów należących do stowarzyszenia Morawieckiego odbędzie się w drodze głosowania i przez podjęcie uchwały - wynika z informacji PAP zbliżonych do PiS. Uchwała - jak mówił zasiadający w Komitecie Politycznym Karol Karski - ma stwierdzić, "czy zgodnie ze statutem członkostwo [każdego polityka PiS - red.] nadal istnieje w Prawie i Sprawiedliwości, czy też już z mocy statutu wygasło".

We wtorek o godzinie 11 odbędzie się natomiast konferencja prasowa z udziałem lidera stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Czym jest Komitet Polityczny PiS? Kiedy można stracić członkostwo w partii?

Komitet Polityczny PiS składa się z ponad 50 członków partii, w tym wiceprezesów PiS, którym jest m.in. Morawiecki. W skład komitetu wchodzą też niektórzy członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus: posłowie Ryszard Terlecki, Krzysztof Lipiec i Marzena Machałek.

W ubiegłym tygodniu Morawiecki pytany, czy weźmie udział we wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego, odparł, że "nie planował tego". - Nie dostałem zaproszenia jeszcze - dodał.

Mateusz Morawiecki i członkowie Rozwój Plus Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Polityk, króry należy do Komitetu Politycznego PiS, pytany, czy osoby ze stowarzyszenia pojawią się na wtorkowym posiedzeniu, odparł, że - jeśli przyjdą - to po podjęciu uchwały w ich sprawie będą musiały opuścić obrady.

Zgodnie ze statutem PiS członkostwo w partii może ustać wskutek m.in. członkostwa w organizacji, "której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS" albo czynnego wspierania takiej organizacji.

Rozłam w PiS. Kto został z Morawieckim?

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom ugrupowania na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym" - pod groźbą wykluczenia z partii. Chodziło głównie o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie. We wtorek o godz. 17 Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić tę decyzję. Morawiecki informował, że w skład jego środowiska wchodzi "40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów". W poniedziałek poseł Grzegorz Lorek podjął jednak decyzję o złożeniu rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Rozwój Plus i wrócił do PiS, o czym poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek.

Politycy związani z Morawieckim podkreślają, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie o nieprzynależności do stowarzyszeń nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzą, że to "intryganci" chcą "wypchnąć" ich z PiS.

W poniedziałek wieczorem Morawiecki zapowiedział, że po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus. Ogłosił, że - w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS - założą oni klub parlamentarny. Obecnie klub sejmowy Prawa i Sprawiedliwości liczy 186 posłów.