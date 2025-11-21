PLK wdraża bezpieczny system dla kolei. "Eliminuje ryzyko nieuprawnionych ingerencji"

Nadawali sygnały radio-stop na kolei. Zostali skazani Źródło: TVN24

PKP PLK informuje, że to nowoczesna platforma komunikacji cyfrowej, która zapewni kolejom bezpieczny kanał łączności. Co ważne - odporny na nasłuch i ingerencję osób nieuprawnionych. - Bezpieczna i stabilna komunikacja to fundament nowoczesnej kolei. GSM-R eliminuje ryzyko nieuprawnionych ingerencji i podnosi standardy obsługi ruchu - mówi Michał Gil, Członek Zarządu, Dyrektor ds. eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. cytowany przez stronę przewoźnika.

Koniec z nieuprawnionym użyciem radio-stop

Wdrożenie ma wyeliminować ryzyko związane z nieuprawnionym użyciem sygnału "Alarm" w systemie "radio-stop" w obecnie stosowanym systemie łączności radiowej VHF. System "radio-stop" służy do zatrzymywania pociągów. Teoretycznie dostęp do niego mają tylko maszyniści i dyżurni, jednak - jak się okazło - dostęp do niego miały też osoby nieuprawnione, co zaskutkowało serią zatrzymań pociągów.

System GSM-R oparty jest o cyfrową technologię komunikacji i wraz z systemem ETCS jest częścią Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Jego uruchomienie oznaczać ma - poza poprawą bezpieczeństwa - również wzrost efektywności samych przewozów.

Jak będzie wyglądać wdrażanie GSM-R na kolei

Jak informuje PKP PLK pierwszy etap zostanie uruchomiony 14 grudnia, a zostanie poprzedzony dwutygodniową eksploatacją wstępną od 1 grudnia. Obejmie następujące odcinki:

linia nr 1: Żyrardów - Koluszki, linia nr 17: Koluszki - Łódź Widzew, linia nr 11: Skierniewice - Łowicz Główny, linia nr 3: Warszawa Gołąbki - Paczkowo, linia nr 9: Mleczewo - Gdańsk Główny, linia nr 456: Warszawa Praga WPT - Chotomów, linia nr 202: Gdańsk Główny - Gdynia Główna, linia nr 260: Pszczółki - Pruszcz Gdański.

Drugi etap wdrożenia zaplanowano na 8 marca przyszłego roku, z eksploatacją wstępną od 22 lutego. Obejmie odcinki:

linia nr 2 Sulejówek Miłosna - Terespol (GP), linia nr 3 Paczkowo - Kunowice (GP), linia nr 12 Skierniewice - Łuków, linia nr 132 Opole Główne - Wrocław Główny, linia nr 273 Wrocław Główny - Wrocław Muchobór, linia nr 275 Wrocław Muchobór - Legnica-Miłkowice, linia nr 282 Miłkowice - Węgliniec, linia nr 295 Węgliniec - Bielawa Dolna (GP).

