TAK JEST Koalicja po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz. Poseł KO: jesteśmy jak jeden mąż Oprac. Aleksandra Sapeta |

Tusk: chcę zaproponować Bartol na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Premier Donald Tusk zapowiedział, że zaproponuje Agnieszkę Bartol - obecnie stałą przedstawicielkę RP przy UE - na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej. To pokłosie odejścia z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Szymon Hołownia w opublikowanym później wpisie przyznał, że Polska 2050 straciła ten resort, ale miał uzyskać zapewnienie od premiera, że mimo to ugrupowanie "utrzyma wpływ i swój udział w odpowiedzialności za sprawy kraju".

- To, co pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz robi, w zasadzie wzmacnia naszą koalicję, bo jesteśmy jak jeden mąż czy jedna żona, w jednym kierunku idziemy - komentował poseł KO Piotr Kandyba w "Tak jest" w TVN24. Podkreślił, że dzisiejsza zapowiedź świadczy o tym, że Donald Tusk konsultuje się z koalicjantami.

Kadyba: to nas mocno dzieliło i mimo wszystko osłabiało

Pytany, czy była minister szła w innym kierunku, odparł: - Według mnie tak (…) to była akrobatyka sportowa (…) nigdy w życiu nie spotkałem żadnego polityka, ministra, który pracuje w swoim rządzie, który powinien mówić jak już coś nie pasuje, to we własnym gronie, a nie mówić publicznie. I to moim zdaniem bardzo mocno nas dzieliło i mimo wszystko osłabiało - ocenił.

- Z tego, co słyszałem nawet w swojej partii, były sytuacje, kiedy uzgodnienia były inne, a pani Pełczyńska wychodziła i mówiła co innego - kontynuował. Poseł porównał to do podcinania gałęzi, na której się siedzi. - Dla mnie to tak wyglądało i w końcu spadła - podsumował.

Wkrótce dalsza część rozmowy.

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