Tomczyk: myślę o tym, jakie afery wykryło CBA i jakoś nie mogę sobie przypomnieć

Zasilając policję, CBŚ dodatkowymi etatami, przenosząc kompetencje CBA, na pewno sprawy będą zdecydowanie lepiej prowadzone, bez wpływu politycznego - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 posłanka Magdalena Sroka (Trzecia Droga-PSL). - Myślę o tym, jakie afery wykryło CBA i jakoś nie mogę sobie przypomnieć - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

W umowy koalicyjnej podpisanej przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy zapisano że "koalicja odpolityczni służby mundurowe i służby specjalne oraz wprowadzi czytelne reguły państwowej kontroli nad nimi".

"Zlikwidowane zostanie Centralne Biuro Antykorupcyjne, a jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Dzięki temu wzmocniona będzie walka z korupcją, całkowicie porzucona przez poprzednią władzę. Obywatele będą mieli prawo do informacji o zainteresowaniu nimi ze strony służb, w szczególności informacji o prowadzonej wobec nich kontroli operacyjnej" - czytamy.

Sroka: sprawy będą lepiej prowadzone

Posłanka Magdalena Sroka (Trzecia Droga-PSL) została zapytana w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy policja dźwignie te dodatkowe obowiązki.

- Pamiętajmy o tym, że CBA to jest 1200 funkcjonariuszy. Tu nie chodzi o to, że tak naprawdę zlikwidujemy cały dział, który jest walką z przestępczością zorganizowaną, czy z korupcją, ale tak naprawdę włączymy to w struktury policji, Centralnego Biura Śledczego - powiedziała Sroka.

- Tam są naprawdę wydziały, które świetnie funkcjonują. I o ile CBA prowadzi takich spraw około 600 rocznie, na swoich materiałach to jest jakieś 40 procent, tak funkcjonariusze policji właśnie w wydziałach do spraw zwalczania korupcji, czy w wydziałach gospodarczych prowadzą takich spraw 3-4 tysiące - dodała. - Także zasilając dodatkowo policję, CBŚ dodatkowymi etatami, przenosząc te kompetencje, na pewno te sprawy będą zdecydowanie lepiej prowadzone, bez wpływu politycznego, tak jak miało to do tej pory miejsce w CBA - oceniła posłanka Trzeciej Drogi.

Tomczyk o CBA: W czym się wyspecjalizowali? W łamaniu prawa czy łapaniu złoczyńców?

Poseł Koalicji Obywatelskiej mówił z kolei, że "policja ma do tego narzędzia i policja się tym będzie zajmować".

- Ale cytując klasyka, zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie: jakie afery wykryło CBA? Bo ja mogę sobie dzisiaj, z pamięci, przypomnieć, jakie afery wykryło TVN, albo różne portale, na przykład Onet czy Wirtualna Polska. Ale myślę o tym, jakie afery wykryło CBA i jakoś nie mogę sobie przypomnieć - mówił Tomczyk.

- Ale okazuje się, że za to CBA kolportowało materiały do mediów, materiały tajne, materiały poufne o najwyższych klauzulach tajności. I uwaga, to jest przestępstwo - dodał. - Więc jeżeli CBA dzisiaj jest zarządzane przez ludzi, którzy chyba są przestępcami albo byli, byli skazani wyrokami sądów, tylko ułaskawieni przez prezydenta (Andrzeja) Dudę, to przepraszam bardzo, w czym oni się wyspecjalizowali? W łamaniu prawa czy łapaniu złoczyńców? - pytał polityk KO.

Autor:js / prpb

Źródło: TVN24