Kiedy kandydat Lewicy na prezydenta? Żukowska podała datę

- Kampania prezydencka jest okazją do przedstawienia takiej kompleksowej wizji kraju - tłumaczyła polityczka. - Jeśli ktoś nie startuje, to nie jest w grze, nie jest w optyce mediów, zainteresowaniu opinii publicznej. My chcemy wykorzystać ten czas, żeby przekonywać o wizji Polski - podkreśliła.

Pytana, czy nie obawia się, że Rafał Trzaskowski zdobędzie większość głosów, odpowiedziała, że "należy walczyć". - Ja nie będę niczego przesądzała, dlatego że różne niespodzianki wyborcze są możliwe, co pokazują ostatnio wybory w innych krajach - zauważyła. - Też bym nie przesądzała tego, kto wejdzie do drugiej tury. My walczymy o wejście do drugiej tury - zapewniła Żukowska.