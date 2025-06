"Faszystowska retoryka" i "omamienie Polaków". Burzliwa dyskusja o nielegalnej migracji

Zacięta dyskusja o migracji. "To jest właśnie problem, że tego nie wiadomo" Źródło: TVN24

W niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24 doszło do zaciętej dyskusji o nielegalnej migracji, a także wprowadzeniu przez Niemcy kontroli na granicach i medialnych doniesieniach o tym, że migranci mieliby być następnie odsyłani do Polski.

- Przyjeżdżają niemieccy strażnicy czy policjanci, zostawiają imigrantów, podpisują kwitek, gdzie polska Straż Graniczna na rozkaz ministra (spraw wewnętrznych i administracji Tomasza - red.) Siemoniaka musi poświadczyć, że przyjęła i przyjmuje do wiadomości, że ten człowiek przyjechał przez Polskę, pomimo tego że nie wiemy, czy on przyjechał do Niemiec przez Polskę i są potem rozwożeni do Polski - mówił poseł Konfederacji Michał Wawer.

Zapytany, jaka jest liczba migrantów, którzy w ciągu tego roku trafili w ten sposób do Polski, odpowiedział, że "to jest właśnie problem, że tego nie wiadomo".

Następnie głos zabrał poseł Lewicy Tomasz Trela. - Widzę, co pana koledzy - nie wiem, czy pan - publikują w internecie i jak straszą. Widzą grupkę dwóch, trzech osób, którzy mają inny kolor skóry i straszycie obywateli naszego kraju, że grozi im wielkie niebezpieczeństwo. Państwo polskie działa. Policja działa. Straż Graniczna działa. Mamy najbardziej szczelną granicę, bo uszczelniliśmy ją przez półtora roku naszych rządów z Białorusią - mówił.

Wpis Bosaka. "To jest ocena polityki rządu Donalda Tuska"

Zdaniem europosła PSL Krzysztofa Hetmana, Wawer się "ośmieszył" nie znając odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. - Może chodzi o pięć osób i te pięć osób, które policja niemiecka przywiozła na polską stronę, powoduje, że wy jako Konfederacja z przyczyn czysto politycznych robicie wielką aferę i awanturę na ten temat (...) tylko po to, żeby w taki haniebny sposób zbijać kapitał polityczny i jeszcze do tego wyrażając się w taki sposób, jak pan marszałek Bosak o ludziach, którzy tutaj przyjeżdżają - stwierdził.

We wtorek jeden z liderów Konfederacji i marszałek Sejmu Krzysztof Bosak odniósł się na platformie X do wpisu jednego z użytkowników, który napisał o grupie "tak zwanych Somalijczyków", którzy jakoby mieli być przekazani przez Niemcy do Polski. "Rząd PO-PSL-PL2050-Lewicy zrobił z Polski bufor ludnościowy dla Niemiec. Pojemnik na odrzuty" - napisał polityk.

Jego wpis przypomniał Wawer, który został zapytany, czy Bosakowi chodziło o ludzi. Odpowiedział, że jest to "niezależnie, czy chodzi o nielegalnych imigrantów, czy podrzucanie śmieci". - To jest ocena polityki rządu Donalda Tuska, a nie jakiegokolwiek człowieka - tłumaczył następnie.

Wpis Bosaka o migrantach. Wawer: to jest ocena polityki rządu Donalda Tuska

Zwrócił się też do Hetmana. - Ośmiesza się rząd, który nie zbiera takich danych, to nie jest moja wina, że ja tego nie wiem - mówił poseł Konfederacji.

- Ta retoryka, którą stosujecie i którą się chełpicie, bo sam pan tutaj zacytował pana marszałka Bosaka (...), to jest retoryka - i to muszą już słyszeć nasi widzowie - faszystowska - powiedział europoseł PSL.

Trela: Konfederacja uważa, że Polska powinna być tylko dla Polaka

Zdaniem Treli "ta segregacja ludzi ze względu na kolor skóry przez prawicę i skrajną prawicę jest czymś przerażającym". - Porównywać drugiego człowieka do odpadków, do odpadu, do kosza, w którym powinien on być, to jest po prostu porażające - powiedział.

- Konfederacja uważa, że Polska powinna być tylko dla Polaka. Nie. Polska powinna być otwartym, tolerancyjnym krajem, który przestrzega swoich procedur. Natomiast ta wasza praktyka, żeby ludzi segregować, bo mniejszy, bo grubszy, bo wyższy, bo chudszy i jego wrzucać do kubła na śmieci, to jest wasza - tak jak pan poseł (Hetman - red.) powiedział - faszystowska retoryka, którą próbujecie omamić Polki i Polaków. Nie uda wam się to - oświadczył.

Wawer odpowiedział wtedy, że "to oni traktują Polskę jak kubeł na odpady". - Wy się ośmieszacie, nie wiedząc, ilu imigrantów jest do nas przesyłanych z Niemiec - mówił.

Trela: Konfederacja uważa, że Polska powinna być tylko dla Polaka

