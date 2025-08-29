Katastrofa F-16 w Radomiu. Odnaleziono czarną skrzynkę

Odnaleziono czarną skrzynkę po katastrofie F-16 Źródło: TVN24

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba mówił na piątkowej konferencji o działaniach w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu, w której zginął major Maciej Krakowian. - Dzisiaj zostało wszczęte formalnie śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dotyczące tego zdarzenia - powiedział.

Śledztwo po katastrofie F-16 w Radomiu

- Prowadzone jest ono w kierunku artykułu 173, paragraf 2 i 4 (Kodeksu karnego), a zatem spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym, skutkującej śmiercią osoby kierującej samolotem - uściślił.

§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 173, Kodeks karny [Spowodowanie katastrofy w komunikacji]

Skiba przekazał, że już od późnych godzin wieczornych w czwartek prowadzone były czynności procesowe. - Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o zdarzeniu została skierowana i oddelegowana duża liczba prokuratorów na teren między innymi Radomia, celem zabezpieczenia miejsca i opracowania koncepcji dalszych oględzin związanych z tym postępowaniem - powiedział. - Ci prokuratorzy zostali wzmocnieni przez prokuratorów z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie - dodał.

Jak przekazał Skiba, czynności prokuratorów w Radomiu potrwają jeszcze kilka dni.

Odnaleziono czarną skrzynkę F-16

Rzecznik oznajmił, że "została odnaleziona tak zwana czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu".

- Został on zabezpieczony przez przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić specjalistyczne badania z udziałem prokuratora z Warszawy. Nie wiemy jeszcze, gdzie odbędą się te badania, najprawdopodobniej poza granicami Rzeczypospolitej - dodał.

Podał, że czarna skrzynka z F-16 będzie badana "w autoryzowanym laboratorium", być może za granicą.

Zostało również - jak poinformował - "ujawnione ciało zmarłego pilota". - Zostało ono bardzo dokładnie zoględzinowane i dziś w godzinach około południowych przetransportowane do zakładu medycyny sądowej w Warszawie, gdzie jeszcze dziś mają być przeprowadzone wszelkie niezbędne i bardzo szczegółowe badania z użyciem aparatury specjalistycznej, między innymi tomografu - mówił dalej.

I dodał: - Planujemy przeprowadzenie w dniu dzisiejszym, przy udziale prokuratora, w sekcji zwłok zmarłego, by jak najszybciej jego ciało mogło być wydane osobom najbliższym.

"Przesłuchani zostali świadkowie" katastrofy F-16

Prokurator powiedział, że równocześnie "na terenie bazy w Radomiu odbywają się przesłuchania personelu lotniczego, personelu naziemnego". - Sporządzane są czynności protokolarne. Zabezpieczona została dokumentacja na terenie bazy w Radomiu w związku z tym lotem szkoleniowym - mówił.

- Na terenie Krzesin w dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, odbyły się zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej pilota, który poniósł śmierć w tej katastrofie, jak również dotyczących tego samolotu. Przesłuchani zostali świadkowie, a zatem osoby, które były w obsłudze naziemnej bazy w Krzesinach, jak również główny technik tego samolotu - oświadczył.

Prokurator o "dwóch incydentach lotniczych"

Skiba był też pytany o nieoficjalne informacje, jakie pojawiły się wokół Air Show. Według Polsat News w ostatnich tygodniach na radomskim lotnisku miało dojść do dwóch innych niebezpiecznych incydentów. Jeden z samolotów transportowych miał zostać uszkodzony podczas lądowania, a samolot "Orlik" lądować bez podwozia.

- Jeśli chodzi o kwestię dwóch incydentów lotniczych, które miały miejsce w ostatnich tygodniach na lotnisku w Radomiu, to rzeczywiście jestem w stanie potwierdzić, że są prowadzone dwa postępowania w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, które są w toku - odparł rzecznik. Przekazał przy tym, że "nie został upoważniony do tego, by dzielić informacji, co jest przedmiotem tych postępowań".

- Nikt w związku z pewnymi uszkodzeniami pewnych samolotów nie poniósł żadnych szkód, natomiast rzeczywiście te postępowania prowadzone są w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, są w toku. Prowadzone są w sprawie. Nie wiążemy ich, nie łączymy ich na tym etapie z tą tragedią, do której doszło wczoraj - dodał.

Rzecznik prokuratury o rzekomej "kłótni" przed lotem F-16

Skiba został też zapytany o inną nieoficjalną informację, jakoby - jak mówiła dziennikarka Polsat News - przed startem major Krakowian miał być "poruszony ze względu na sytuację, nazwijmy to kłótni, która wywiązała się między nim, organizatorami, bądź kontrolerami lotu". Według słów dziennikarki miało chodzić o pewne "przymuszanie" go do wykonania dłuższej akrobacji niż była w pierwotnym planie.

- Do chwili obecnej nie dotarły do mnie takie informacje - odpowiedział rzecznik. - Zostałem poinformowany, że trwają przesłuchania na terenie bazy w Radomiu dokonywane przez Żandarmerię Wojskową. Zabezpieczona jest dokumentacja między innymi tego oblotu szkoleniowego, tego próbnego - konynuował.

Zaznaczył, że "wszystkie rozmowy, które są między pilotem a wieżą, są rejestrowane". - Więc tutaj oczywiście też wszelkie informacje dotyczące tego, jak wyglądały te chwile, minuty poprzedzające zdarzenie, również będą zabezpieczone - zapewniał.

