Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu
Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu
Polska

Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu

Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show
Nagranie momentu katastrofy F-16 w Radomiu
Źródło: Kontakt24/Marysia
Samolot F-16 rozbił się podczas próby do Air Show w Radomiu. Pilot nie przeżył. 

Katastrofę F-16 potwierdził w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. W "Kropce nad i" przekazał, że pilot F-16 nie przeżył.

Katastrofa F-16 w Radomiu. W TVN24 i na TVN24+ trwa wydanie specjalne >>>

"Pierwsza katastrofa F-16"

Dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16 należącego do polskiego lotnictwa. - Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny - zaznaczył Siemoniak.

"Doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane" - podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Do informacji o katastrofie odniósł się także rzecznik rządu Adam Szłapka. "Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął" - napisał na platformie X. Szłapka poinformował, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o sytuacji i że jest w drodze na miejsce katastrofy. 

Zginął pilot F-16. Kondolencje od prezydenta i premiera

Niedługo później sam Kosiniak-Kamysz podał, że jest na miejscu tragedii.

"W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego - oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia" - napisał na X.

Kondolencje płyną od kolejnych polityków.

"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - napisał prezydent Karol Nawrocki na platformie X.

Głos zabrał także premier Donald Tusk. "W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci!" - przekazał.

Air Show w Radomiu to impreza cykliczna. W tym roku miała się odbyć w dniach 30-31 sierpnia 2025 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
f16 sklejka2
Moment katastrofy myśliwca F-16 na nagraniu
Tomasz Siemoniak
Siemoniak: tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych
F-16
Pierwsza taka katastrofa w Polsce

Jako pierwsza o tragicznym zdarzeniu poinformowała "Gazeta Wyborcza". Nagranie z momentu katastrofy opublikował portal Twój Radom.

Na Kontakt24 dostajemy nagrania i zdjęcia z tragicznego wypadku.

Wypadek w trakcie prób Air Show

5
5
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
4
4
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
3
3
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
2
2
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
1
1
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Polskie F-16 przejdą modernizację

W sierpniu tego roku Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że czterdzieści osiem polskich samolotów F-16 przejdzie modernizację. Szef MON podkreślał, że w ciągu 20 lat służby samoloty "bardzo dobrze przyjęły się w polskich Siłach Powietrznych".

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP

Udostępnij:
TAGI:
samolotyRadomWojsko Polskie
Czytaj także:
imageTitle
Polacy zaskoczyli Słoweńców. Pachnie niespodzianką
RELACJA
Emmanuel Macron
Macron: Europa nie powinna wykluczać tego
BIZNES
Magdalena Fręch
Fręch podkręciła tempo. Ważne przełamanie
RELACJA
Noc, burza
Noc z burzami, dzień z upałem. Alerty IMGW
METEO
F-16
Pierwsza taka katastrofa w Polsce
Niski poziom Sanu w Przemyślu
Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Ekspertka odpowiada
METEO
Tomasz Siemoniak
Siemoniak: tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
f16 sklejka2
Moment katastrofy myśliwca F-16 na nagraniu
imageTitle
Pierwsze słowa Świątek po awansie
EUROSPORT
forum-0442952544
Jedno z największych złóż uranu na świecie. Chce je przejąć Rosja
BIZNES
imageTitle
Iga Świątek poważnie sprawdzona. To był szalenie trudny mecz
EUROSPORT
Debata Mateusza Morawieckiego ze Sławomirem Mentzenem w ramach akcji "Piwo z Mentzenem"
Piwo, Mentzen, Morawiecki i "sigma" Kaczyński. "Nie powinienem tutaj przychodzić"
Małgorzata Chmielewska
Wiceminister odpowiada siostrze Chmielewskiej. "Niech kupuje"
Zatrzymany 30-latek
Radiowóz dachował, kierowca uciekł. Został zatrzymany po dwóch dniach
Trójmiasto
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
WARSZAWA
Pogodna noc, pogoda, lato
Miejscami noc może być tropikalna
METEO
Zatrzymanie 62-latka na autostradzie
Czekał go rok odsiadki, policji unikał od 20 lat. Aż wrócił do Polski
Kielce
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Dominik tonął w jeziorze. Osobiście podziękował za uratowanie życia
WARSZAWA
imageTitle
Losowanie Ligi Mistrzów. Barcelona zagra z PSG
EUROSPORT
Odwołany starosta gliwicki Dawid Rams
Koalicja Obywatelska straciła władzę w powiecie gliwickim
Katowice
shutterstock_2477405973
Gospodarka USA zaskoczyła. "Gwałtowne odbicie"
BIZNES
Putin składa wizytę w Chinach. Zdjęcie z maja 2024 roku
Władimir Putin leci do Chin na wielką paradę, ale nie tylko
Świat
imageTitle
Nie poddała się po koszmarnym wypadku. Polka tuż za podium mistrzostw świata
Najnowsze
Dron. Zdjęcie ilustracyjne
Podejrzane drony widziane nad Niemcami. Niepokoją coraz bardziej
Świat
Decydujące piłki meczu Majchrzaka z Dimitrowem podczas US Open
Majchrzak blisko przegranej
RELACJA
Samochód nie miał kompletnych oznaczeń
Udawał taksówkarza, woził klientów
WARSZAWA
1 godz 7 min
Chiński prezydent Xi Jinping
Xi sprzedaje nam sznur w wersji premium
Maciej Tomaszewski
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: tam się demoralizuje dzieci
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica