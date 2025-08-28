Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu

Nagranie momentu katastrofy F-16 w Radomiu Źródło: Kontakt24/Marysia

Katastrofę F-16 potwierdził w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. W "Kropce nad i" przekazał, że pilot F-16 nie przeżył.

"Pierwsza katastrofa F-16"

Dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16 należącego do polskiego lotnictwa. - Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny - zaznaczył Siemoniak.

"Doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane" - podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

KOMUNIKAT PRASOWY

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych



Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby… pic.twitter.com/n6kxeHR8XN — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 28, 2025

Do informacji o katastrofie odniósł się także rzecznik rządu Adam Szłapka. "Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął" - napisał na platformie X. Szłapka poinformował, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o sytuacji i że jest w drodze na miejsce katastrofy.

Zginął pilot F-16. Kondolencje od prezydenta i premiera

Niedługo później sam Kosiniak-Kamysz podał, że jest na miejscu tragedii.

"W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego - oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia" - napisał na X.

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.



Składam hołd Jego pamięci.

Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.



To wielka strata dla Sił Powietrznych i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025 Rozwiń

Kondolencje płyną od kolejnych polityków.

"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - napisał prezydent Karol Nawrocki na platformie X.

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot.

Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie. — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 28, 2025

Głos zabrał także premier Donald Tusk. "W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci!" - przekazał.

W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 28, 2025

Air Show w Radomiu to impreza cykliczna. W tym roku miała się odbyć w dniach 30-31 sierpnia 2025 r.

Jako pierwsza o tragicznym zdarzeniu poinformowała "Gazeta Wyborcza". Nagranie z momentu katastrofy opublikował portal Twój Radom.

‼️MOMENT KATASTROFY POLSKIEGO SAMOLOTU PRZED AIR SHOW‼️ Posted by twojradom.pl on Thursday, August 28, 2025 Źródło: Facebook

Na Kontakt24 dostajemy nagrania i zdjęcia z tragicznego wypadku.

Wypadek w trakcie prób Air Show 5 Źródło: Kontakt24 - Manhattan 4 Źródło: Kontakt24 - Manhattan 3 Źródło: Kontakt24 - Manhattan 2 Źródło: Kontakt24 - Manhattan 1 Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Polskie F-16 przejdą modernizację

W sierpniu tego roku Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że czterdzieści osiem polskich samolotów F-16 przejdzie modernizację. Szef MON podkreślał, że w ciągu 20 lat służby samoloty "bardzo dobrze przyjęły się w polskich Siłach Powietrznych".