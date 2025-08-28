Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu

Katastrofę F-16 potwierdził w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. W "Kropce nad i" przekazał, że pilot F-16 nie przeżył.
"Pierwsza katastrofa F-16"
Dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16 należącego do polskiego lotnictwa. - Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny - zaznaczył Siemoniak.
"Doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane" - podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Do informacji o katastrofie odniósł się także rzecznik rządu Adam Szłapka. "Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął" - napisał na platformie X. Szłapka poinformował, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o sytuacji i że jest w drodze na miejsce katastrofy.
Zginął pilot F-16. Kondolencje od prezydenta i premiera
Niedługo później sam Kosiniak-Kamysz podał, że jest na miejscu tragedii.
"W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego - oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia" - napisał na X.
Kondolencje płyną od kolejnych polityków.
"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - napisał prezydent Karol Nawrocki na platformie X.
Głos zabrał także premier Donald Tusk. "W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci!" - przekazał.
Air Show w Radomiu to impreza cykliczna. W tym roku miała się odbyć w dniach 30-31 sierpnia 2025 r.
Jako pierwsza o tragicznym zdarzeniu poinformowała "Gazeta Wyborcza". Nagranie z momentu katastrofy opublikował portal Twój Radom.
Na Kontakt24 dostajemy nagrania i zdjęcia z tragicznego wypadku.
Wypadek w trakcie prób Air Show
Polskie F-16 przejdą modernizację
W sierpniu tego roku Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że czterdzieści osiem polskich samolotów F-16 przejdzie modernizację. Szef MON podkreślał, że w ciągu 20 lat służby samoloty "bardzo dobrze przyjęły się w polskich Siłach Powietrznych".
