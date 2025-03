Nawrocki złożył podpisy, dziękował PiS-owi

Komitet Karola Nawrockiego złożył podpisy w PKW Źródło: TVN24

Komitet Karola Nawrockiego, kandydata w wyborach prezydenckich popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, złożył we wtorek podpisy w Państwowej Komisji Wyborczej.

Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej przed siedzibą PKW mówił, że podpisy pod listami poparcia złożyło ponad milion trzysta tysięcy osób.

- Jest nas naprawdę wielu, którzy liczą, że Polska będzie bezpieczna i będzie mogła stać się także miejscem dobrobytu, będzie się rozwijać. Te ponad milion trzysta tysięcy osób, które złożyły swoje podpisy pod listami poparcia, jest dowodem na to, że jest nas wielu zdeterminowanych do tego, aby iść do zwycięstwa - oznajmił.

Nawrocki ocenił, że "ma najwięcej podpisów zebranych przez sztaby kandydatów". - Jestem z tego bardzo dumny - stwierdził.

Główny rywal Nawrockiego, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski złożył 6 marca do PKW ponad 1,1 miliona podpisów pod swoją kandydaturą.

Karol Nawrocki Źródło: Leszek Szymański/PAP

Nawrocki: zebraliśmy najwięcej podpisów, będziemy mieli najwięcej głosów

- Naprawdę daje to wielką energię do tego, aby zwyciężyć te wybory. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że te wybory zostaną zwyciężone. Wygra dobro - Polska bezpieczna, Polska dobrobytu, Polska rozwijająca się - mówił Nawrocki. I dodał. - Zebraliśmy najwięcej podpisów, będziemy też mieli najwięcej głosów 18 maja.

Nawrocki dziękował każdemu, kto podpisał się pod jego kandydaturą, bo - jak mówił - wiadomo, że "akt złożenia swojego podpisu pod kandydaturą jest wyraźnym aktem poparcia i kandydata, ale też wyrazem determinacji od tego, by iść w kierunku naszego wspólnego zwycięstwa".

Nawrocki dziękował wyborcom oraz Prawu i Sprawiedliwości. - To by się nie mogło wydarzyć, gdyby nie struktury i działacze partii Prawo i Sprawiedliwość - mówił w czasie konferencji, wymieniając posłów, radnych i szeregowych członków PiS-u.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura 1 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zgłoszenie kandydata na prezydenta upływa 4 kwietnia (piątek) o godzinie 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów poparcia.