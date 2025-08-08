Co z pieniędzmi na obietnice? Nawrocki radzi, by pytać premiera

Nawrocki do dziennikarza: proszę pytać pana premiera Tuska co się stało z pieniędzmi na KPO Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Na rządowej stronie KPO zamieszczona została mapa, na której można było sprawdzić, na jakie inwestycje prywatnych przedsiębiorców przeznaczone zostały dotacje z KPO. Kontrowersje wzbudziły niektóre z nich.

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO.

Prezydent Karol Nawrocki pytany o pieniądze na swoje obietnice wyborcze mówił o temacie KPO.

W trakcie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w miejscowości Cmolas (województwo podkarpackie), był on pytany przez dziennikarza TVN24 Konrada Borusiewicza o pieniądze na jego obietnice wyborcze. - Pan redaktor dzisiaj powinien pytać pana premiera Donalda Tuska co się stało z pieniędzmi na KPO - odpowiedział prezydent.

- Lepiej się przygotujcie na dzisiejszy dzień - stwierdził. - Pieniądze na moje plany społeczne znajdą się i o to zadbam - dodał.

Redakcja Konkret24 przeanalizowała podpisane przez Nawrockiego - jako kandydata na prezydenta - w czasie kampanii deklaracje, przedstawione programy oraz wypowiedzi na spotkaniach z wyborcami. W efekcie powstała lista 71 złożonych przez Nawrockiego obietnic.

Postępowanie w sprawie KPO

Na rządowej stronie KPO zamieszczona została interaktywna mapa, na której można było sprawdzić, na jakie inwestycje prywatnych przedsiębiorców przeznaczone zostały dotacje z KPO. Kontrowersje wzbudziły niektóre z nich, w szczególności dotyczące tzw. branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej). Wśród inwestycji znalazły się na przykład rozszerzenie garderoby, zakup firmowych jachtów czy otwarcie pizzerii przez kamieniołom.

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO.

Wyjaśnienia rządu

Premier Donald Tusk oświadczył w piątek, że nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO. Dodał, że jeśli kontrole wykażą, że jakiś wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków.

Szef rządu zadeklarował "zero tolerancji dla tego typu praktyk". - Jeśli te wnioski były nieuzasadnione, a zdecydowano o przyznaniu środków, to będzie to weryfikowane. Sam tego przypilnuję - zapowiedział.

"Sprawdzamy i naprawiamy wszystkie budzące wątpliwości umowy. I idziemy odważnie do przodu. Z Krajowym Planem Odbudowy" - zapewniła ministra funduszy i polityki regionalnej Pełczyńska-Nałęcz we wpisie na platformie X.

Na konferencji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wiceminister tego resortu Jan Szyszko przekazał, że w związku z nieprawidłowościami z końcem lipca stanowisko prezeski Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości straciła Katarzyna Duber-Stachurska. Zapowiedział też przeprowadzenie dodatkowych kontroli dotyczących inwestycji.

