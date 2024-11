Karol Nawrocki: nie mówiłem, że chcę być prezydentem

- Jeśli okazałoby się, że to ja mam być tym, który stanie do walki w wyborach prezydenckich, reprezentując obóz patriotyczny, to nie mógłbym z wielu względów odmówić - powiedział prezes IPN Karol Nawrocki. Jednocześnie podkreślił, że jest "kandydatem na kandydata". Ocenił też, że ekshumacje na Wołyniu to warunek wstąpienia Ukrainy do UE i NATO, a wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA to dobry sygnał dla Polski.

"Rzeczpospolita" zapytała w czwartkowym wywiadzie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego, czy jest przyszłym kandydatem na prezydenta Polski, czy ostatnim prezesem IPN. - Jestem obecnie urzędującym prezesem IPN. Mam nadzieję, że nie ostatnim - odparł.

Dopytywany, czy jest potencjalnym kandydatem PiS na prezydenta Polski, prezes IPN odparł, że "określenie 'potencjalny' pasuje do sytuacji". - Jestem kandydatem na kandydata, tak funkcjonuję w przestrzeni publicznej. W ostatnich miesiącach do tego przywykłem - powiedział.

- Jestem bezpartyjnym prezesem IPN, czującym odpowiedzialność za Polskę, nie tylko za Instytut Pamięci Narodowej. Regularnie powtarzam, że jeśli zostałbym zaproszony do tego, aby reprezentować obóz patriotyczny w wyborach prezydenckich, to nie mógłbym powiedzieć "nie". Co nie zmienia faktu, że jestem bezpartyjny od 41 lat - zapewnił.

Nawrocki: nie dostałem propozycji

W rozmowie padło też pytanie, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński wyartykułował, że chciałby, aby Nawrocki został kandydatem PiS na prezydenta.

- Jestem na liście kandydatów na kandydata. Nie dostałem od nikogo propozycji zostania kandydatem do wyścigu o fotel prezydenta Polski. Jeśli okazałoby się, że to ja mam być tym, który stanie do walki, reprezentując obóz patriotyczny, to nie mógłbym z wielu względów odmówić. Polska jest od roku w sytuacji, która mnie głęboko niepokoi - zaznaczył Nawrocki.

Zastrzegł też, że "nigdy nie powiedział, że chciałby zostać prezydentem Polski". - Sprawuję takie stanowisko w infrastrukturze państwa polskiego, że nikt by nie chciał widzieć prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który nie jest gotowy do tego, żeby brać odpowiedzialność za Polskę, gdy przychodzi taka konieczność - dodał.

Nawrocki: wybór Trumpa to dobry sygnał dla Polski

Prezes IPN ocenił również w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "ponowny wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA to bardzo dobry wybór dla Amerykanów, ale też bardzo dobry sygnał dla tracącej swoje egzystencjalne wartości Europy".

- To bardzo dobry sygnał dla Polski. Ten wybór może mieć wpływ na przywrócenie elementarnej normalności w regionie świata, w którym żyjemy. Mam taką nadzieję - powiedział.

Odniósł się także do kwestii wstąpienia Ukrainy do NATO. Jego zdaniem "warunkiem wstąpienia Ukrainy do struktur europejskich i NATO musi być zgoda na ekshumacje Polaków na Wołyniu". - To cywilizacyjny test - dodał.

