Nawrocki: nasz największy sojusznik stracił trzech synów

Do rozpoczętej w sobotę przez USA i Izrael nowej wojny na Bliskim Wschodzie odniósł się na portalu X prezydent Karol Nawrocki. Opublikował on w poniedziałek w nocy wpis w języku polskim i angielskim, w którym wsparł Stany Zjednoczone w ich działaniach.

Komentując informację o śmierci trzech amerykańskich żołnierzy podczas nalotów, Nawrocki napisał: "Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami".

Przypomniał też rolę Iranu w wojnie w Ukrainie. "Na naszych oczach upada groźny reżim irański, który dozbrajał Rosję w jej napaści na Ukrainę i zagrażał innym państwom na Bliskim Wschodzie. Najbliższe dni będą czasem decydujących rozstrzygnięć w tym regionie" - napisał. "Jesteśmy razem z naszymi sojusznikami!" - zakończył.

Atak USA i Izraela na Iran

Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Izraelski minister obrony Israel Kac określił go jako atak wyprzedzający, a Donald Trump, ogłaszając rozpoczęcie działań bojowych, wezwał naród irański do powstania przeciwko reżimowi.

W ataku zabity został przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, co w niedzielę nad ranem potwierdził Teheran.

W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie. Amerykańskie myśliwce rozbiły się w Kuwejcie, a w amerykańskiej ambasadzie w tym kraju wybuchł pożar. Dron uderzył również w bazę wojskową Wielkiej Brytanii na Cyprze.

W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Wymiana ognia trwa.

