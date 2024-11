Karol Nawrocki - prezes Instytutu Pamięci Narodowej, były bokser i piłkarz, a z wykształcenia historyk - będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Oto, co wiemy o 41-letnim kandydacie.

W TVN24 i TVN24 GO TRWA WYDANIE SPECJALNE. O GODZINIE 20 DZIENNIKARZE TVN I TVN24 - ARLETA ZALEWSKA, KONRAD PIASECKI I RADOMIR WIT PODSUMUJĄ W PROGRAMIE "W KULUARACH" NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA.

Nawrocki nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości ani żadnej innej partii. Prezesowi IPN zabrania tego ustawa. PiS przedstawia go jako kandydata "obywatelskiego".

Kim jest Karol Nawrocki

Karol Nawrocki urodził się w 1983 roku w Gdańsku. Jest historykiem, a od 2013 roku również doktorem nauk humanistycznych. Skończył też studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na kierunku International MBA in Strategy, Programme and Project Management. Jego główny obszar zainteresowań to najnowsza historia Polski, w tym opozycja antykomunistyczna.