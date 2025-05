"Negatywna rekomendacja" w ABW. Nowe informacje na temat Nawrockiego

"Negatywna rekomendacja" w ABW. Nowe informacje w sprawie udzielenia Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa Źródło: TVN24

"Wobec licznych zapytań mediów potwierdzam informację, że ABW w toku poszerzonego postępowania sprawdzającego Pana Karola Nawrockiego w 2021 r. zgromadziła materiały dotyczące sposobu i źródeł sfinansowania zakupu mieszkania od Jerzego Ż." - napisał w wtorek na X Jacek Dobrzyński, rzecznik szefa MSWiA, ministra koordynatora służb specjalnych.

"Dysponujący całością wiedzy, w tym między innymi na temat negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania, ówczesny Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek (obecny doradca Prezydenta RP) podjął decyzję o wydaniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa" - dodał.

Przeszłość Nawrockiego

W kampanii wyborczej pojawiło się wiele pytań na temat przeszłości kandydata PiS Karola Nawrockiego. Tłumaczenia i odpowiedzi, jakich udzielał sam zainteresowany i wspierające go środowisko Prawa i Sprawiedliwości, nie dawały pełnego obrazu sytuacji. Kontakty ze światem przestępczym, poręczenie za neonazistę, przejęcie mieszkania starszego człowieka czy niewyjaśnione korzystanie z apartamentu na koszt podatników - to tylko część z wielu tajemnic, jakie kryje przeszłość Karola Nawrockiego. Reporter "Czarno na białym" Arkadiusz Wierzuk pokazał w swoim materiale, że kandydat PiS na prezydenta żadnej z tych spraw przekonująco nie wyjaśnił. Pokazał też, jakie to może mieć znaczenie dla Polski, gdyby wygrał wybory.

