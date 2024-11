Kaczyński: Był zamach dokonany przy pomocy wybuchu. To jest poza jakąkolwiek dyskusją

W Smoleńsku był zamach dokonany przy pomocy wybuchu. To jest poza jakąkolwiek dyskusją - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. W tym kontekście został zapytany o postawę dwóch polityków jego partii, którzy w ostatnim czasie uciekali od jednoznacznej deklaracji w tej kwestii. Chodzi o Marcina Horałę i Tobiasza Bocheńskiego. - Być może popadli w pewną zależność od tej bardzo intensywnej propagandy, która wtedy została zastosowana - stwierdził. Zapewnił, że porozmawia z nimi o tej sprawie.

Na czwartkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany, czy w związku z informacjami o manipulacjach podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, powinny zostać zwrócone pieniądze, które zostały wydane na jej działalność.

Podkomisji smoleńskiej przez wiele lat przyglądał się reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek. W swoich materiałach obnażał nieprawidłowości w jej pracach, pokazywał zatajone dokumenty i inne kontrowersyjne aspekty działalności.

- W tej sprawie chodzi o zastraszenie tych, którzy by chcieli dojść do prawdy, a tą prawdą jest niewątpliwie zamach, a po drodze - można powiedzieć - wybuch. W tym sensie, że zamach dokonany przy pomocy wybuchu - mówił w czwartek Kaczyński.

Jak ocenił, "to jest poza jakąkolwiek dyskusją, jeżeli ktoś w ogóle podchodzi do tego w sposób poważny, a nie po to, żeby ukryć prawdę, kompromitację i zbrodnię, bo tak to w tej chwili wygląda". - Oczywiście wszelkie tego rodzaju działania, jeżeli tylko władza się zmieni, będą poddane bardzo surowej ocenie z punktu widzenia prawa interesu narodowego. Przy czym to prawo, o którym mówię, to jest prawo karne - dodał.

Kaczyński o innych politykach PiS: być może popadli w zależność od propagandy

W tym kontekście dziennikarka TVP Info zapytała o postawę innych polityków PiS, którzy "nie są skłonni przyznać, że rzeczywiście ten zamach był". Podała przykłady wypowiedzi posła Marcina Horały i eurodeputowanego Tobiasza Bocheńskiego, którzy uciekali od jednoznacznej deklaracji w tej kwestii.

- A no to ciekawe - odparł prezes PiS. - Mogę powiedzieć tylko tak. To są oczywiście oceny indywidualne. To są osoby, które w tym czasie, kiedy to miało miejsce, nie były z nami i być może popadły w pewną zależność od tej bardzo intensywnej propagandy, która wtedy została zastosowana - ocenił.

Jarosław Kaczyński PAP/Marcin Obara

- Ktoś rozdzielił te wizyty (w Smoleńsku - red.). Gdyby była odbyta razem przez prezydenta i premiera, na pewno do tej tragedii by nie doszło. Nie doszłoby do zamachu - zaznaczył.

Jak kontynuował, "być może, że to jakoś na nich wpływa". - A być może, że ze względów innych, o których tutaj już proszę wybaczyć, nie będę mówił, stosują tego rodzaju taktykę - dodał.

- Porozmawiam z nimi na ten temat. Dobrze, że pani mi to powiedziała - zakończył Kaczyński.

Raport MON i 41 zawiadomień

Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło do Prokuratury Krajowej raport z prac powołanego w tym resorcie zespołu badającego prace podkomisji smoleńskiej wraz z 41 zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa, będącymi efektem stwierdzonych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

"Powołany Zespół Śledczy będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy przekazanych zawiadomień i raportu, a następnie podjęcie decyzji procesowej w sprawie" - przekazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego.

