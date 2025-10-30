Joanna Mucha o Polsce 2050: Pogubiliśmy się Źródło: TVN24

Posłanka Joanna Mucha ogłosiła w mediach społecznościowych, że będzie ubiegać się o stanowisko przewodniczącej Polski 2050. Wybory mają się odbyć w styczniu. O swojej decyzji i o przyszłości partii mówiła czwartkowym wydaniu programu "Fakty po Faktach" w TVN24.

Mucha: bez Polski 2050 nie będzie zwycięstwa demokratów

Mucha mówiła o swoim "głębokim przekonaniu, że Polska 2050 jest niezbędna do tego, żeby strona demokratyczna wygrywała". - My musimy być w centrum naszej polskiej sceny politycznej, dlatego, że bez nas nie będzie zwycięstwa demokratów - oceniła.

- Pogubiliśmy się, musimy odbudować nasz wizerunek, i to co niesiemy - mówiła.

Zapowiedziała, że ustąpi z ubiegania się o stanowisko przewodniczącej Polski 2050, jeśli Szymon Hołownia zmieni zdanie. W takim przypadku "będzie się z nim mierzyć".

Rosa: KO także rysuje wizję przyszłości Polski

Zdaniem Joanny Muchy Polska 2050 wyróżnia się pośród innych partii tym, że "w tym polaryzacyjnym uścisku jako jedyna mówi o przyszłości". - Mam wrażenie, że PiS i Platforma widzą tylko siebie wzajemnie. Przestali widzieć przyszłość Polski, przestali rozwiązywać prawdziwe problemy - mówiła.

Do słów koalicjantki odniosła się druga gościni programu, posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. - Jest dobro, jest zło. W mojej opinii nasz rząd koalicyjny jest dobry dla Polski. Powrót PiS-u do władzy będzie zły dla Polski i zrobimy wszystko, żeby PiS do władzy nie wrócił - oświadczyła.

- Jedną rzeczą są rozliczenia, ale drugą rzeczą jest to, w jaki sposób my, Koalicja Obywatelska także rysujemy wizję przyszłości Polski - dodała. Wymieniała przy tym projekty, nad którymi obecnie pracuje koalicja rządowa: sprawiedliwą transformację energetyczną, inwestycje w nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję, a także reformę edukacji.

- Ja bym chciała usłyszeć też od pani docenienie tego - zwróciła się do rozmówczyni. Nie zgodziła się również z przedstawionym przez Joannę Muchę obrazem polaryzacji polskiej sceny politycznej przez PiS i KO.

- Jest dobro i jest zło. Jest przyszłość i jest budowanie państwa mafijnego - podsumowała.

