Steinhoff: Brudziński powinien przeprosić. Dotknęło to nie tylko wielu Niemców, ale również obywateli naszego kraju

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Grójca wrócił do tematu reparacji wojennych od Niemiec. - Jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec i to w wielkiej skali. To nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania, to chodzi także o rozliczenie moralne - mówił. Stwierdził też, że Niemcy wypłaciły odszkodowania kilkudziesięciu krajom, ale nie Polsce. - I my tego nie popuścimy - dodał. Kaczyński mówił też między innymi o zniesieniu immunitetów sędziów, posłów i senatorów.